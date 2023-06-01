【ワシントン＝坂本幸信】米議会上院の銀行委員会は２９日、連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の次期議長に指名されたウォーシュ元ＦＲＢ理事の人事案を賛成多数で可決し、承認した。今後は上院本会議で採決する。ウォーシュ氏の人事案を巡っては、パウエル議長に対する刑事捜査が障壁となり、手続きが停滞していたが、連邦検事が捜査を終了するよう指示していた。