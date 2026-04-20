「グーグルマップで見つけて気になった『令和観音』。観音様が木に直接彫られてた。木から出てきたみたいでインパクトがすごい」【写真】衝撃！ 木の中に彫られた「令和観音」全景そんなコメントとともに投稿された写真が、Xで話題になっています。投稿したのは、Xユーザー・ホウロクさん（@houroku_7729）。神社仏閣巡りや旅先で気になったもの、民俗学、生き物などに関心を持ち、その魅力を発信しています。注目を集めたのは、茨