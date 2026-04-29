渡部建が過去の番組での企画について、妻・佐々木希に「笑えなかった」と言われたシーンを明かした。

【映像】渡部建の妻が「笑えなかった」シーン

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。

これまで番組では、アンジャッシュ渡部建が世間に許されて地上波に復帰できるようにあらゆる手を尽くしてきた。昨年9月には、世間の怒りを買った2020年にタイムリープし、謝罪会見をやりなおし。地獄の謝罪会見を上書きして国民の記憶を書き換えたはずだったが、風向きは一向に変わらず地上波復帰はかなっていない。そこでこの日は、緊急企画「アンジャッシュ渡部建 リアル炎上からの大脱出 国民の皆様お許しくださいSP」が放送。引田天功大脱出シリーズの如く、渡部を小屋に閉じ込め、制限時間内に脱出できるか挑戦。万が一、制限時間内に脱出できなかった場合、小屋ごと渡部もろとも爆破する。見届け人として、インパルスの板倉俊之、みなみかわが登場した。

過去に放送された「まだ許されていなかった 渡部の謝罪会見をやり直そうSP」についてう、板倉が「奥さんはご覧になったんでしょうか？」と尋ねると、渡部は「観たと言ってました」と告白し、板倉や千鳥らは驚きの声を上げた。渡部はつづけて「覚えてますか？僕が女性記者を口説くくだりあったじゃないですか…『あそこだけは笑えなかった』って言ってました」と、明かした。大悟は「それは奥さんの意見やからね。国民はどこも笑えなかった」と笑いを誘った。