渡部建
渡部建は、日本のお笑いタレント、司会者。お笑いコンビアンジャッシュのツッコミ担当。 1972年9月23日生まれ、東京都出身。
2026年8月2日
2026年7月31日
2026年7月28日
2026年7月25日
2026年7月23日
2026年7月22日
2026年7月21日
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鬼越トマホーク・良ちゃんがYouTubeでも渡部建へ謝罪「怒りにまかせて…」
良ちゃんは「怒りにまかせてポストした」と認め、笑いの範囲を超えたと反省
スポニチアネックス
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鬼越トマホーク・良ちゃん 渡部建へ謝罪後初の投稿で興奮か「ヤバ過ぎる」
超RIZIN.5の対戦カードに触れ、格闘技への熱い思いをつづっている
オリコンニュース
2026年7月19日
2026年7月18日
2026年7月17日
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鬼越トマホーク良ちゃん、暴言ポストを謝罪 なぜ謝罪まで1週間かかったのか
10日を最後にX投稿がなかったのは、吉本社内で協議がされていたからだという
Smart FLASH
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鬼越・良ちゃん、昨夏に渡部建の「裏の顔」を暴露していた
昨夏の番組で、本番中は終始「僕なんか…」という姿勢の渡部の「ウラの顔」を暴露
東スポWEB