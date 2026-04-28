乃木坂46・増田三莉音、体調不良で活動休止【報告全文】
アイドルグループ・乃木坂46が28日、公式サイトを更新。6期生メンバーの増田三莉音（16）が、体調不良のため、活動を休止すると発表した。
【別カット】透明感抜群な制服姿の増田三莉音
サイトでは「増田三莉音ですが、体調不良が続いており、当面の間は乃木坂46としての活動を休止し、体調の回復を優先させていただく事となりました」と伝えられた。
増田は、2009年11月1日生まれ、大阪府出身。趣味は読書とアニメを観ることで好きな作家は太宰治。特技はタイピングというインドア派文学少女。女性アイドルグループ乃木坂46の6期生メンバー（2025年2月〜）。乃木坂46の6期生オーディションのメディア賞にて「Seventeen賞」を受賞した。
■報告全文
増田三莉音ですが、体調不良が続いており、当面の間は乃木坂46としての活動を休止し、体調の回復を優先させていただく事となりました。
つきましては、以下のイベント・ライブの出演については、欠席とさせていただきます
■4月29日(水)・5月2日(土)開催「リアルミート＆グリート」「リアルサイン会」
■5月10日(日)・5月17日(日)開催「オンライン ミート＆グリート」
■5月19日(火)〜21日(木)開催「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」
以降の活動については、追って公式サイトにてお知らせいたします。
ファンの皆様、ならびに関係者の皆様にはご心配をおかけいたしますが、何卒ご理解をいただけますよう、よろしくお願いいたします。
【別カット】透明感抜群な制服姿の増田三莉音
サイトでは「増田三莉音ですが、体調不良が続いており、当面の間は乃木坂46としての活動を休止し、体調の回復を優先させていただく事となりました」と伝えられた。
増田は、2009年11月1日生まれ、大阪府出身。趣味は読書とアニメを観ることで好きな作家は太宰治。特技はタイピングというインドア派文学少女。女性アイドルグループ乃木坂46の6期生メンバー（2025年2月〜）。乃木坂46の6期生オーディションのメディア賞にて「Seventeen賞」を受賞した。
増田三莉音ですが、体調不良が続いており、当面の間は乃木坂46としての活動を休止し、体調の回復を優先させていただく事となりました。
つきましては、以下のイベント・ライブの出演については、欠席とさせていただきます
■4月29日(水)・5月2日(土)開催「リアルミート＆グリート」「リアルサイン会」
■5月10日(日)・5月17日(日)開催「オンライン ミート＆グリート」
■5月19日(火)〜21日(木)開催「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」
以降の活動については、追って公式サイトにてお知らせいたします。
ファンの皆様、ならびに関係者の皆様にはご心配をおかけいたしますが、何卒ご理解をいただけますよう、よろしくお願いいたします。