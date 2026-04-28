GW無料イベント、京都・岡崎公園で野外映画上映 『ジュラシック・ワールド』『バック・トゥ・ザ・フューチャー』など【スケジュール】
京都・岡崎公園芝生広場で、無料野外映画上映イベント『岡崎星降ル映画館 with KIDS万博』が、5月1日〜5日に開催される。
【画像】京都で無料映画上映…『ジュラシック・ワールド／復活の大地』『ラ・ラ・ランド』など
一般社団法人文化・芸術・スポーツ振興会が『KIDS万博2026』の特別企画として行うもの。
映画『ジュラシック・ワールド／復活の大地』、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』、『シェフ 三ツ星フードトラック始めました』、『SING／シング』、『ラ・ラ・ランド』の上映を予定する。
同時開催の『京都餃子大作戦2026』の餃子やドリンクも味わえる。
■『岡崎星降ル映画館 with KIDS万博』
開催日：2026年5月1日（金）〜5日（火・祝）
上映開始：18:45〜
会場：岡崎公園 芝生広場（平安神宮前）
料金：鑑賞無料
【上映作品】
5月1日 『ジュラシック・ワールド／復活の大地』
5月2日 『バック・トゥ・ザ・フューチャー』
5月3日 『シェフ 三ツ星フードトラック始めました』
5月4日 『SING／シング』
5月5日 『ラ・ラ・ランド』
※上映作品は変更となる場合あり
【画像】京都で無料映画上映…『ジュラシック・ワールド／復活の大地』『ラ・ラ・ランド』など
一般社団法人文化・芸術・スポーツ振興会が『KIDS万博2026』の特別企画として行うもの。
映画『ジュラシック・ワールド／復活の大地』、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』、『シェフ 三ツ星フードトラック始めました』、『SING／シング』、『ラ・ラ・ランド』の上映を予定する。
■『岡崎星降ル映画館 with KIDS万博』
開催日：2026年5月1日（金）〜5日（火・祝）
上映開始：18:45〜
会場：岡崎公園 芝生広場（平安神宮前）
料金：鑑賞無料
【上映作品】
5月1日 『ジュラシック・ワールド／復活の大地』
5月2日 『バック・トゥ・ザ・フューチャー』
5月3日 『シェフ 三ツ星フードトラック始めました』
5月4日 『SING／シング』
5月5日 『ラ・ラ・ランド』
※上映作品は変更となる場合あり