デジタル技術満載のダッシュボード

バッテリーEVの技術は、かつてないほど早く古びて見えるようになるらしい。メルセデス・ベンツCLAは2025年に発表され、欧州カー・オブ・ザ・イヤーに輝いた。クラス最高水準の航続距離を誇り、走りの水準も高かった。

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しかし、最新のBMW i3は、1充電で885km走れるという。こんな環境で好調な販売を維持するには、さらなる新規性が求められる。それへ応えるのが、350のシューティングブレーク。ツインモーターの四輪駆動、4マティックも設定されている。



メルセデス・ベンツCLA ウィズEQテクノロジー・シューティングブレーク（欧州仕様）

デジタル技術は満載。ダッシュボード全面にモニターが並ぶ、MBUXスーパースクリーンは、AMGライン・プレミアムとプレミアムプラス・グレードで標準とのこと。助手席側にも14インチ・モニターが据えられ、ストリーミングやゲームも楽しめる。

タッチモニター・システムには、AI技術も実装。その存在感へ、圧倒される人もいるだろう。走行中の「デジタルサウンドスケープ」は、スピード感を得るのに有効。機械的なノイズや鈴の音など、多様な人工音が用意されている。

先代より広くなく、特別感の薄い車内

ボディサイズは、全長4723mm、全幅1855mm、全高1469mmで、サルーンの新型CLAより僅かに背が高いだけ。先代からは大幅に成長したが、後席の広さが殆ど変わりないのは、電動パワートレインによる影響が大きいはず。

ホイールベースは61mm長く、パノラミックガラスルーフが天井を僅かに高くしているが、テスラ・モデル3ほど寛げるわけではない。特に足元の余裕が限られ、乗降性に優れるわけでもない。そのかわり、前席側は広々としている。



メルセデス・ベンツCLA ウィズEQテクノロジー・シューティングブレーク（欧州仕様）

内装は、従来の同ブランドへ期待する水準にあと1歩。全体的にツヤツヤのプラスティック製パネルが多く、部分的に触れると軋む。化粧パネルの艶は深みが足りないように見え、特別感ある上質さが醸し出されている、とは表現しにくい。

荷室容量は455Lで、先代より30L狭い。ルーフが伸びたため、ルーフレールの耐荷重も100kgから75kgへ減っている。サルーンより、大幅に実用性が増すとはいえないかも。

現実的に1充電で約600km先は狙える

動力性能に優れたツインモーター版の場合、車重が増えるため、シングルモーター版より航続距離が明らかに短くなる例は多い。しかしCLA 350の4マティックでは、フロントに非同期モーターを積み約33kg増えても、30km前後短くなるだけだという。

実際、今回の試乗では様々な条件を複合的に走らせて、603kmの航続距離を得られた。高速道路が中心になると短くなるが、480km程は期待できる。



メルセデス・ベンツCLA ウィズEQテクノロジー・シューティングブレーク（欧州仕様）

後輪駆動の250＋では、やや動力性能に物足りなさがあるものの、350 4マティックでは改善。キビキビと、求めた速度に到達できる。AMGを除くCLAの最強仕様として、もう少し余力はあっても良いかもしれないが。

リアのモーターには2速ATが組まれ、高速域に差し掛かるとシフトアップする。フロントのモーターは変速時のパワーギャップを埋め、シームレスさを高めている。

高めの速度域で峠道を颯爽と駆け抜けられる

乗り心地は至って滑らかで、走行中の遮音性も高い。姿勢制御に無駄はなく、正確で直感的に反応するステアリングと相まって、CLA シューティングブレークは想像以上にワインディングとの相性が良い。高めの速度域で、颯爽と駆け抜けられる。

ステアリングコラムから伸びるレバーを前後に倒すと、回生ブレーキの強さを選択可能。求める減速感を、すぐに選べるのも好ましい。



メルセデス・ベンツCLA ウィズEQテクノロジー・シューティングブレーク（欧州仕様）

350 4マティックの運転体験は、メルセデス・ベンツらしくプレミアムでリラックスした印象を伴う。それでいて、ドライバーへ物足りなさを残すものでもない。

同社の上位モデルも、CLAのように好バランスな体験を生むことができれば、販売を一層伸ばせる可能性は高まるのでは。価格設定にも、多くの人が納得するように思う。

メルセデス・ベンツCLA 350 ウィズEQテクノロジー AMGライン・エグゼクティブ 4マティック・シューティングブレーク（欧州仕様）のスペック

英国価格：5万2800ポンド（約1109万円）

全長：4723mm

全幅：1855mm

全高：1469mm

最高速度：209km/h

0-100km/h加速：5.0秒

航続距離：725km

電費：7.8km/kWh

CO2排出量：−g/km

車両重量：2188kg

パワートレイン：非同期モーター（前）＋永久磁石同期モーター（後）

駆動用バッテリー：85.0kWh

急速充電能力：320kW（DC）

最高出力：354ps（システム総合）

最大トルク：52.4kg-m（システム総合）

ギアボックス：1速リダクション（前）＋2速オートマティック（後）／四輪駆動



メルセデス・ベンツCLA ウィズEQテクノロジー・シューティングブレーク（欧州仕様）