お笑いコンビ「バナナマン」日村勇紀（53）が体調不良により当面の間休養に専念することを事務所の公式サイトで28日、発表した。これを受け、テレビ各局が方針を表明した。

所属事務所のホリプロコムは「当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と発表。「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました。これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」と説明した。

これを受け「ジョブチューン アノ職業のヒミツぶっちゃけます!」「バナナサンド」など、コンビのレギュラー番組4本を放送しているTBSは「収録済みの放送分に関しては予定通り放送します。それ以降の放送に関しては、現在検討中です。日村さんの1日も早いご回復をお祈り申し上げます」とコメント。

日本テレビは、「沸騰ワード10」については5月1日放送分から休養、休養明けから復帰予定。「サクサクヒムヒム☆推しの降る夜☆」については同16日の放送までは出演、今後の対応は「検討中です」とした。

「YOUは何しに日本へ?」のテレビ東京も、今後の収録については現時点で未定とし「一日も早いご回復をお祈りしております」とコメントした。

バナナマンは他にも、フジテレビ「奇跡体験！アンビリバボー」、テレビ愛知「乃木坂工事中」など8本のレギュラーを抱える超売れっ子。

日村個人でもBS朝日「バナナマン日村が歩く！ウォーキングのひむ太郎」、NHK総合「ひむバス！」など3本の冠レギュラーを持っており、対応や代役が注目される。