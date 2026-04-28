4月28日までに、元AKB48の板野友美がプロデュースするアイドルグループ「RoLu ANGEL（ロールエンジェル）」の公式YouTubeが更新され、リハーサルの様子を撮影した動画が公開された。そこに同席した、板野の指導方法が物議を醸している。

公式YouTubeには、『【売れない理由】板野友美が激怒して急遽りハーサルが中止になりました』と題した動画がアップされた。なんとも不穏なタイトルだが、動画のなかでは、リハーサルに参加した板野の様子が映っており、緊迫した映像となっていた。

「スタジオでは、リハーサルを板野さんが突如、中断し、メンバーのパフォーマンスに『見れないかも』と漏らすなど、厳しい表情を向けました。さらに『みんなグチャグチャだし、ぜんぜん気持ちがそろってない』と、1年前のデビュー時と比較し、『本当に気持ちがない。ぜんぜん』と、メンバーの思いの低さを指摘しました」（芸能プロ関係者）

その後も、「何も伝わってこないの」「いままででいちばんよくなかったと思う」と叱責が続いた。この様子はSNSでも拡散されたが、視聴者からあがっていたのは、終始、メンバーへ“気持ち”を指摘し続けた板野の、抽象的な指導への疑問だった。

《具体的な改善点とか一切なくて何言ってるか何も分からない》

《ビビるぐらい語彙力ないやん》

《ともちん、どうしたいのか全然わからなくて笑っちゃう》

前出の芸能プロ関係者が語る。

「“同業者”ともいうべき元AKB48の指原莉乃さんは現在、=LOVE（イコールラブ）、≠ME（ノットイコールミー）、≒JOY（ニアリーイコールジョイ）の3グループをプロデュースしていますが、メンバーには褒めることを中心に、自信を育むスタイルで指導しています。その手法は、秋元康さんからも『優秀』と評価されるほどの手腕です。とくに＝LOVEは2026年夏の国立競技場でのライブ開催が決定しました。これは女性グループとして史上3組めの快挙です」

また、板野の友人でもあるちゃんみなは『No No Girls』というオーディション企画を開催し、『HANA』というグループをプロデュースしている。オーディションの最中、改善点を的確にアドバイスする様子は当時から話題になっていた。

「どちらのグループも、デビュー直後から話題を集め、いまやチケットも取りづらい人気グループとなっています。こうした周囲の勢いと比べると、ロールエンジェルの人気はまだ劣っていることも事実です。今回のようなただ怒るだけの板野さんの姿が、頼りなく見えてしまったファンも多かったのかもしれません」（同前）

本格デビューから約1年。グループがここからどう飛躍していくのか、見守っていきたい。