バナナマン日村勇紀、当面の間休養「今年に入ってから体調を崩すことが多く」相方・設楽統はラジオでコメント
【モデルプレス＝2026/04/28】お笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀が体調不良により、当面の間休養することがわかった。28日、所属事務所・ホリプロコムの公式サイトにて発表された。
【写真】体調不良で休養の人気芸人、約4か月前の笑顔ショット
同サイトは「日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と報告。「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました。これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」と説明した。
日村は、コンビでパーソナリティーを務めるTBSラジオ「JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD」（25時〜）を17日・24日に欠席。24日の放送にて、相方の設楽統は「こんな言い方するとあれだけどおじいちゃんだからね。俺も日村さんも。だから、万全になるまでゆっくり休んでいただいて」とユーモアを交えて労っていた。（modelpress編集部）
平素よりバナナマンを応援いただき、誠にありがとうございます。
この度、日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします。
今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました。
これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、
コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります。
ファンの皆さま並びに関係者の皆さまには、ご心配とご迷惑をおかけいたしますことを
お詫び申し上げますとともに、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
引き続きバナナマン、日村勇紀への温かいご支援のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
なお、報道機関・メディアの皆さまにおかれましては、
本人およびご家族への取材はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
2026年4月28日
株式会社ホリプロコム
情報：TBSラジオ
【Not Sponsored 記事】
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◆日村勇紀、体調不良により休養
同サイトは「日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と報告。「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました。これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」と説明した。
◆全文
平素よりバナナマンを応援いただき、誠にありがとうございます。
この度、日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします。
今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました。
これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、
コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります。
ファンの皆さま並びに関係者の皆さまには、ご心配とご迷惑をおかけいたしますことを
お詫び申し上げますとともに、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
引き続きバナナマン、日村勇紀への温かいご支援のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
なお、報道機関・メディアの皆さまにおかれましては、
本人およびご家族への取材はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
2026年4月28日
株式会社ホリプロコム
情報：TBSラジオ
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