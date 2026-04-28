京急百貨店・ウィング上大岡の開店30周年を記念したビッグイベント「京急鉄道フェスティバル」が、5月7日（木）まで開催されています。会場となる7階催事場では、普段は見ることができない本物のパンタグラフやスピードメーターの展示、方向幕操作体験など、親子で楽しめる企画が目白押しです。

さらに、実際の電車の床材やシート材を再利用した世界に一つだけのオリジナルグッズ作りや、ファン注目の鉄道部品一般販売も実施。ゴールデンウィークのご予定が決まっていない方は、駅直結という利便性を活かした、親子三世代で「京急の歴史と未来」を体感できる特別なひとときをこのイベントでお過ごしください。

30周年の節目を祝う！「本物」に触れる展示と体験

今回の「京急鉄道フェスティバル」は、京急百貨店開店30周年のアニバーサリー企画として、例年以上に充実したラインナップとなっています。メイン会場では、パンタグラフや非常通報器、放送制御増幅器といった、普段の乗車ではじっくり見ることのできない貴重な実物部品を間近で鑑賞できます。

パンタグラフなど実物展示も（写真はイメージです。京急）

お子様に大人気間違いなしの体験コーナーでは、行先を自由に変えられる「方向幕操作」や、電車がカーブを曲がる仕組みを実験で学べるコーナーが登場。京浜急行電鉄だけでなく、京急バスや臨港バスも協力しており、乗り物好きの好奇心を多角的に刺激する構成となっています。クイズに答えてスタンプを集めれば、毎日先着200名に30周年記念ステッカーがもらえる「トイレールクイズラリー」も実施されるなど、館内を遊び尽くせる仕掛けが満載です。

限定アイテムの販売やステージイベントも

また、お買い物も本イベントの醍醐味です。30周年記念のコラボ商品や、鉄道古物で知られる「カラマツトレイン」の特別販売会、そして「京急ワンダーランド鉄道部品一般販売」、そして間もなく販売終了となる「NEW 京急電鉄カレー」など、ここでしか手に入らないアイテムが勢揃いします。4月28日からは、京急の制服を着て写真撮影ができる「京急キッズフォトスタジオ」も期間限定で登場し、百貨店全体が京急カラーに染まります。

また、ステージイベントが、5月4日〜6日の3日間、各日2回、各30分の予定で開催されます。

・京急に最も詳しい男 飯島 学氏トークショー、5月4日（月・祝）11:00〜、14:00〜

・京急電鉄現役乗務員による安全教室・お仕事講座、5月5日（火・祝）11:00〜、14:00〜

・けいきゅん、けいまるくんがやってくる！、5月6日（水・祝）11:00〜、14:00〜

5/4〜5/6にはステージイベントも実施されます

こどもたちが主役！「わくわく鉄道おもちゃパーク」

7階催事場に設置される「わくわく鉄道おもちゃパーク」は、お子様が夢中になって遊べる専用エリアです（※入場料が、大人700円、子ども300円別途必要です）。

ここでは、巨大なジオラマを走るNゲージの運転体験や、自由にコースを作って遊べる「トイレール自由あそび広場」が用意されています。

わくわく鉄道おもちゃパークイメージ

さらに、体を動かして遊べる「新幹線ふわふわ」や、会場内を実際に走る「ドクターイエローロードトレイン（1周300円）」、鉄道おもちゃのトンネルを通る「ミニ新幹線（3周200円）」など、アトラクション形式の体験も充実。見るだけでなく「乗る・操る」体験を通じて、鉄道への愛着がさらに深まること間違いなしの空間です。

京急鉄道フェスティバル

日時：2026年4月24日（金）〜5月7日（木）※最終日5月7日（木）は当会場のみ17:00まで

場所：京急百貨店・ウィング上大岡、7階催事場ほか

アクセス：京急本線・横浜市営地下鉄ブルーライン「上大岡駅」に直結

各企画イベントのスケジュール

京急沿線の象徴である上大岡で、30年分の感謝を込めて開催される「京急鉄道フェスティバル」。見て、触れて、作って、お買い物もできる充実の14日間は、まさに鉄道のテーマパークそのものです。ゴールデンウィークの思い出作りに、ぜひご家族そろってお出かけください。

（画像：PIXTA、京急グループ）

鉄道チャンネル編集部

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