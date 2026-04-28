大きな変革の時？なのかもしれません。

もはや秋の風物詩となっている、新型iPhoneの発売。今年は18シリーズや、噂されている折りたたみiPhone（iPhone Fold? Ultra?）が登場すると期待されていますが、ちょっと待って。

ベースモデルのiPhone 18には、登場時期が春に移動されるという噂があります。

iPhoneの発売時期が変わる可能性。iPhone 18／18e／Air 2は来春に？

Proシリーズ以外の、iPhone 18、18e、Air 2が該当。

古くは昨年あたりから、さまざまな情報元から同様の噂が聞こえてきているので、Appleは大胆な販売戦略の見直しを計画しているのかもしれません。

iPhone 18は新たにコスト削減説も登場

そしてこの延期に関して「新たな理由」も聞こえてきました。

中国のSNS、Weiboに投稿されたリーカーの主張によると、AppleはiPhone 18の製造プロセスをiPhone 18eと一部共通化。旧式の製造プロセスを利用し、チップやメモリなどの仕様も18eに近づける予定とのこと。えぇ…。

ちょっとホンマか？ みたいなゾワゾワした感覚を受けましたが、実際このスケジュールで同時期に出すのであれば、製造効率化の面では大きな効果がありそう。半導体の高騰を製造プロセスの方である程度吸収できるってことですからね。

もちろん、これはリーカーの主張であり正確性は謎。

具体的にiPhone 18の仕様や、製造工程がiPhone 17と比べて劣るのか？ 簡略化されるのか？ みたいなところは全部謎なので、いまのところ「そんな話もある」くらいの温度でお願いします。

でも、もしこれが本当だとしたら、iPhone 18と18eってさらに比較が難しくなりませんかね？ カメラくらいしか違いが無くなったら、みなさんどっちを選びます？

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Source: 9to5Mac, Weibo