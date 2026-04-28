森保Jに強力な援軍！サッカー大好き米津玄師が新曲で後押し「出来上がったのは自分でも拍子抜けするくらい個人的な曲でした」
日本サッカー、森保ジャパンに強力な援軍だ。
NHKは４月28日、サッカー中継などで使用する「2026 NHKサッカーテーマ」が米津玄師さんの『烏』に決定したと発表した。５月10日放送の『サンデースポーツ』内でお披露目されるという。
米津さんのコメントは以下の通り。
「NHKサッカーテーマソングとして『烏』という曲を作りました。長年愛してきたサッカーをテーマに、今この時代に、他でもない自分が作るのなら一体どういう曲がいいだろうか？と思案しながらいろいろ試みた結果、出来上がったのは自分でも拍子抜けするくらい個人的な曲でした。サッカーという大きな構造の中で、前を見据え屹立し続ける人々が、集団であると同時に健やかなる個人でもあってほしいという願いを元にこの曲を作りました。よろしくお願いします」
この発表を受け、ファンは大興奮だ。SNS上は「こんなことが現実に起こるなんて」「米津さんの歌声と共に日本代表を応援し見守れる事がとても嬉しい」「ワールドカップがより一層楽しめる」「楽しみで仕方ありません」といった声で溢れている。
日本を代表するアーティストの新曲が、北中米ワールドカップをより盛り上げる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「だいぶデカくなったな」「びっくりしたわ」復帰戦で即アシスト！久保建英の“変貌”にファン驚愕「体格メッシになってる」
NHKは４月28日、サッカー中継などで使用する「2026 NHKサッカーテーマ」が米津玄師さんの『烏』に決定したと発表した。５月10日放送の『サンデースポーツ』内でお披露目されるという。
米津さんのコメントは以下の通り。
「NHKサッカーテーマソングとして『烏』という曲を作りました。長年愛してきたサッカーをテーマに、今この時代に、他でもない自分が作るのなら一体どういう曲がいいだろうか？と思案しながらいろいろ試みた結果、出来上がったのは自分でも拍子抜けするくらい個人的な曲でした。サッカーという大きな構造の中で、前を見据え屹立し続ける人々が、集団であると同時に健やかなる個人でもあってほしいという願いを元にこの曲を作りました。よろしくお願いします」
この発表を受け、ファンは大興奮だ。SNS上は「こんなことが現実に起こるなんて」「米津さんの歌声と共に日本代表を応援し見守れる事がとても嬉しい」「ワールドカップがより一層楽しめる」「楽しみで仕方ありません」といった声で溢れている。
日本を代表するアーティストの新曲が、北中米ワールドカップをより盛り上げる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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