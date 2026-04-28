乃木坂46賀喜遥香、雨の日グラビアで艶めきノースリーブ姿 『サンデー』表紙＆巻頭に登場
アイドルグループ・乃木坂46の賀喜遥香が、28日発売の『週刊サンデー』22・23合併号（小学館）の表紙＆巻頭グラビアを飾っている。
【アザーカット】ヘルシーな艶めきノースリーブ姿を披露した賀喜遥香
41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」が発売中の乃木坂46から、賀喜が約一年ぶりに同誌に降臨。雨の日の休日、おうちでコーヒーを淹れたり、傘を持って散歩を楽しんだり…。静かで満たされる1日を撮り下ろした。艶めき感あふれるノースリーブ姿も披露している。
今号の巻頭カラーは新連載『神引きのモナーク』（原作：杉浦次郎／作画：オキウミレイ）。
【アザーカット】ヘルシーな艶めきノースリーブ姿を披露した賀喜遥香
41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」が発売中の乃木坂46から、賀喜が約一年ぶりに同誌に降臨。雨の日の休日、おうちでコーヒーを淹れたり、傘を持って散歩を楽しんだり…。静かで満たされる1日を撮り下ろした。艶めき感あふれるノースリーブ姿も披露している。
今号の巻頭カラーは新連載『神引きのモナーク』（原作：杉浦次郎／作画：オキウミレイ）。