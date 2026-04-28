「おそらく誰もが『やばい』と」→13戦９勝！マンU重鎮がキャリック体制に高揚！アモリムの下では「結局いつも負けていた」
現地４月27日に開催されたプレミアリーグ第34節で、マンチェスター・ユナイテッドはブレントフォードとホームで対戦。11分にカゼミーロ、43分にベンヤミン・シェシュコがゴールを奪った後、87分に１点を返されるも、２−１で勝利した。
今年１月に成績不振でルベン・アモリム監督を解任し、マイケル・キャリックが暫定監督を務めてからは、13試合で９勝と調子はかなり上向きだ。現在の順位は３位で、チャンピオンズリーグの出場権獲得に大きく近付いている。
英公共放送『BBC』によれば、センターバックでフル出場し、CKからカゼミーロの得点をアシストしたハリー・マグワイアがインタビューに対応。マンチェスター・シティとアーセナル撃破から始まったキャリック体制に、確かな手応えを示した。
「結果が（キャリックに対する）自信を大いに後押ししているのは明らかだ。マイケルが就任した当初、アーセナル戦とシティ戦という２つの厳しい試合が控えていた。おそらく誰もが『やばい』と思っていただろうが、僕たちは６ポイントを勝ち取れた。
結果は全てを物語っている。監督が就任してフォーメーションが（４−２−３−１に）変わって以来、結果がついてくるようになった。ルベンがいた頃の試合は五分五分だったけど、結局いつも負けていた。今はその逆で、両方のペナルティエリアでのプレーが見違えた。自陣のボックスでの守備が格段に良くなり、相手陣のボックスでも決定力を発揮できている」
33歳のイングランド代表DFはまた、１歳上のブラジル代表MFカゼミーロを絶賛。こう語った。
「このリーグでの彼のキャリア、アグレッシブさ、テクニックは、僕がこれまで見てきた中で、そして共にプレーしたなかで最高のものだ。本当に決定力があり、今シーズン、彼は僕たちにとって大きな力となっている。彼のゴールがなければ、この順位にはいなかっただろう」
カゼミーロは今回のゴールで、今季リーグ戦での得点数を９に伸ばした。キャリック監督の下、ベテランのたちが眩い輝きを放っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「だいぶデカくなったな」「びっくりしたわ」復帰戦で即アシスト！久保建英の“変貌”にファン驚愕「体格メッシになってる」
今年１月に成績不振でルベン・アモリム監督を解任し、マイケル・キャリックが暫定監督を務めてからは、13試合で９勝と調子はかなり上向きだ。現在の順位は３位で、チャンピオンズリーグの出場権獲得に大きく近付いている。
「結果が（キャリックに対する）自信を大いに後押ししているのは明らかだ。マイケルが就任した当初、アーセナル戦とシティ戦という２つの厳しい試合が控えていた。おそらく誰もが『やばい』と思っていただろうが、僕たちは６ポイントを勝ち取れた。
結果は全てを物語っている。監督が就任してフォーメーションが（４−２−３−１に）変わって以来、結果がついてくるようになった。ルベンがいた頃の試合は五分五分だったけど、結局いつも負けていた。今はその逆で、両方のペナルティエリアでのプレーが見違えた。自陣のボックスでの守備が格段に良くなり、相手陣のボックスでも決定力を発揮できている」
33歳のイングランド代表DFはまた、１歳上のブラジル代表MFカゼミーロを絶賛。こう語った。
「このリーグでの彼のキャリア、アグレッシブさ、テクニックは、僕がこれまで見てきた中で、そして共にプレーしたなかで最高のものだ。本当に決定力があり、今シーズン、彼は僕たちにとって大きな力となっている。彼のゴールがなければ、この順位にはいなかっただろう」
カゼミーロは今回のゴールで、今季リーグ戦での得点数を９に伸ばした。キャリック監督の下、ベテランのたちが眩い輝きを放っている。
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