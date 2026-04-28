何をやっても「コナン」にボロ負け…「オリジナル作品は圧倒的不利」日本映画の《終わりの始まり》

大型連休となるゴールデンウィークを先駆けて全国公開されたアニメ映画『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が興行通信社調べによる動員ランキングで2週連続の1位に輝いた。累計成績は公開10日間で観客動員422万人、興行収入63億円を突破。

公開規模は全国526館にもおよび、横浜のとある映画館では1日に59回上映されたことも大きな話題になっており、前作を上回るペースでの興収100億円突破が予想されている。

劇場版『名探偵コナン』の興行収入は、ここ数年大躍進している。特に、2016年以降はずっと右肩上がりで2023年には初めて100億円の大台を突破。

2024年の『100万ドルの五稜星』が158億円でシリーズ最高を更新し、2025年の『隻眼の残像』も147億円をマーク。そして、現在公開中の『ハイウェイの堕天使』に至っては160億円、いやそれ以上の数字を叩き出しそうな勢いだ。

そんな“コナン旋風”や『鬼滅の刃』『国宝』『チェーンソーマン』『8番出口』などの大ヒットもあって、2025年の国内映画興行収入は2744億5200万円で過去最高を更新。動画配信サービスや多数のエンタメが乱立する中で、数字だけでは映画のマーケットは活気を取り戻しているように見える。

しかしながら、その盛り上がりは大きく偏っているのだ――。

前編記事『《映画コナン》はなぜ人気なのか？「難しいトリック」がないのに支持される理由』に続き、二極化する日本映画界の現状について、関係者の声をお届けする。

実写映画の問題点はキャストの管理

前回記事では、『名探偵コナン』やアニメ映画が大ヒットする要因と実写オリジナル映画との違いを挙げてもらった。しかし、あくまでプロデューサーやライター目線の意見だった。

「オリジナル企画がヒットしない理由は労働環境に問題がある」

映画制作会社スタッフのC氏はこのように生々しく語る。

「アニメーションの制作が簡単じゃないことはもちろん分かっています。しかし、実写の場合は現場レベルでややこしい問題が多すぎる。

まず、俳優たちのスケジュールを押さえなければいけませんが、人気俳優であればあるほど、ドラマやCM、舞台などで予定が詰まっており、キャスト全員が同時にそろう日を考慮すると撮影期間は短くなってしまう。

限られた日程で成立させるため、セリフ回しや映像の演出でこだわりたい部分は削られ、本来作りたかった作品と乖離してしまうことも多い。アニメであればアフレコで調整できることが、実写ではできないんです」

C氏は、撮影コストについてもこう言及する。

「撮影そのものにも高いコストがかかるんです。ロケ地の使用許可、交通規制、近隣対応、悪天候時の撮影調整、機材や車両の準備……。些細なコストが積み上がり、予算を圧迫してしまっている。これもアニメであれば、ロケ地や天候のことを気にせず自由に描けますよね。

ひと昔前のように興行収入が見込めた時代は、潤沢な予算があったので誰も気にしていなかったでしょうが、今は予算もないし、スタッフたちも薄給で働いている。スタッフ側の労力が給料にそぐわないからモチベーションも上がらないんです。

その結果、興行収入の見通しが立つような当たり障りのない原作モノ、見た目だけが派手な企画が増えている。これでは、オリジナル映画作りの悪循環は止まらない」

本物志向のオリジナル映画は圧倒的不利に

“本物志向のオリジナル映画”離れについて、配給会社で勤務するD氏は次のように言う。

「昭和後期や平成まではオリジナル映画は盛り上がっていた。大掛かりな宣伝ができなくても、面白ければ口コミが広がっていき、ヒットする映画がたくさんあった。

でも、現在は映画館の9割が大型のシネマコンプレックス。一見すると上映機会が増えたように思えますが、集客が見込めない作品は朝8時台や深夜帯などの不利な枠にされてしまう。まして、多少ヒットしてもロングラン上映もさせてもらえない。その理由は、続々とアニメ映画の公開が控えているから。

そうした背景もあって、『Shall we ダンス？』『がんばっていきまっしょい』『ウォーターボーイズ』などで知られた映画製作プロダクション『アルタミラピクチャーズ』が昨年倒産してしまいましたよね。非常に残念なニュースでした……。

独立系の制作会社は丹精込めて作った映画が一作でも振るわないと、会社の存続が厳しくなる。アニメ映画のヒットやシネコンの台頭にうまく対応できなかったとはいえ、何か救う方法がなかったのかと今でも後悔しています」

日本映画の未来はどうなるのか

結局のところ“コナンが強すぎる”ワケではなく、コナンのようなアニメ作品しか勝ちづらい市場を、業界自身が作ってしまったこと。これが大きな原因だったようだ。

エンタメ飽和状態の国民は、分かりやすくてすぐに夢中になれるものを選ぶ。ただし、世間の熱狂には遅れたくない。実写よりも細部にこだわるアニメが魅力的に感じる。

そんな悪循環が続いた結果、アルタミラピクチャーズのような会社が倒産し、本物志向の映画を支える土台そのものが消滅しかけているのだ。

もうすでに、日本映画の《終わりの始まり》は始まっている――。

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