今季も「国産打線」で優勝？阪神は今季２４試合を戦ったが、いまだに外国人野手の出場がない。開幕から在籍した助っ人野手の１軍公式戦出場が最も遅かった、２０１７年の２０試合目を抜き、球団最遅となることが決まっている。森下、佐藤輝、大山の生え抜きクリーンアップは今年も健在だ。日本人だけで戦う打撃陣は、助っ人いらずの破壊力を誇っている。

今季の阪神は、支配下契約の外国人野手はディベイニーのみ。遊撃を守れる、異色の存在として期待された。ところがキャンプ、オープン戦で結果を残せず、開幕を２軍で迎えた。現在はファームで汗を流し、１軍昇格を目指している。

阪神で外国人野手のシーズン初出場が最も遅かったのは、６７年の５３試合目。６月２４日中日戦に、クレスが２番・三塁で先発した。とはいえこの助っ人は前年６６年まで大洋（現ＤｅＮＡ）でプレーしており、６月に入って急きょ獲得した選手だった。

開幕から外国人野手が在籍しながら出場が最も遅かったのは、１７年の２０試合目だった。４月２５日ＤｅＮＡ戦に、キャンベルが出番を迎えた。故障で２軍で調整していたため、デビューが遅れていた。今季は既に、これを更新済みだ。

チームは昨季も、助っ人野手はヘルナンデス１人で戦った。ところが出場わずか４７試合と、期待外れに終わった。唯一の本塁打は、Ｖ決定後の９月１８日広島戦にようやく出た。外国人選手０本塁打球団の優勝は、現状では８６年の広島が最後。ＮＰＢ３９年ぶりの珍記録を阻止するのがやっとだった。ところがそんなヘルナンデスでも、昨年の開幕２戦目の３月２９日広島戦には、代打ながら初出場を果たしている。

今季は唯一の存在であるディベイニーの出場そのものがなく「純・国産打線」での戦いが続く。佐藤輝は打率、打点、安打数などでセ１位に鎮座。森下は７本塁打で、キング争い首位を快走中だ。大山も打点４位タイ、打率５位と乗ってきた。チーム打率・２５９、総得点１０３はともにセ・リーグ１位である。近本の離脱は痛いが、主砲たちの充実ぶりは頼もしい限りだ。

助っ人やＦＡに頼らず、ドラフト入団の選手だけで安定した攻撃力を保つ。長期的な視野に立ち行ってきた強化策の成果が、意外な形で浮かび上がった。（デイリースポーツ・高野 勲）

◆４年連続２桁本塁打なし 阪神の外国人野手による２桁本塁打は、２１年のマルテ２２本、サンズ２０本までさかのぼる。４年続けて２桁本塁打助っ人がいないのは、セ・リーグでは阪神だけだ。規定打席への到達も、２３年ノイジーが最後。一昨年と昨年は助っ人野手の目立った活躍がなく「国産打線」は定着傾向にある。