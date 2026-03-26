さっすが【3COINS】さん、、！ 店舗にあったら即カゴIN推奨♡「新作アイテム」

あたたかくなり、おでかけや旅行の機会が増えるこれからのシーズン。楽しい時間をめいっぱい堪能するために、便利な機能が備わったポーチやウォレットなどをチェックしてみませんか？ 今回は、店舗にあったら即カゴINしたくなりそうな【3COINS（スリーコインズ）】の新作をご紹介。アクティブな季節に迎えたい、おすすめのアイテムをピックアップしました。

これ一つでメイク直しができるポーチ

【3COINS】「《撥水加工》ミラー付きポーチ」\660（税込）

外出先でもスマートに身だしなみを整えられる、ミラー付きのポーチ。中には仕切りポケットが備わっていて、コスメや常備薬などをすっきり整理できます。ミラーを持ち運ぶ必要が無くなるので、荷物を少しでも軽くしたい日にぴったり。落ち着いたカーキの色味が、大人の装いにマッチします。日常使いはもちろんのこと、旅先のお供にも。

おでかけがスマートになるミニウォレット

【3COINS】「《撥水加工》ウォレット」\550（税込）

身軽にでかけたい日にぴったりな、機能性抜群のコンパクトウォレット。カードやお札、小銭を分けて収納できるスマートさに加え、メッシュとクリアのポケットで中身がひと目で分かるのも嬉しいポイント。改札前など、急いでいるシーンでももたつかず対応できそうです。リング金具付きなので、バッグやベルトループに取り付け可能。使いたいときにさっと手に取れる軽やかさも魅力です。はっ水加工が施されているため、天気を気にせず使える安心感も。

買い物から旅行までマルチに使えるケース

【3COINS】「《撥水加工》薄型マルチケース」\880（税込）

「ちょっとそこまで」のおでかけや、サブバッグとして重宝するマルチケース。スマホやカード、現金などの貴重品の他、パスポートも収まるサイズ感なので旅のお供にも最適です。内側には大きさの異なるポケットがあり、小物をすっきり整理できるのも嬉しいポイント。コードはストッパー付きで長さ調節ができ、スタイルやシーンに合わせて快適に使えます。カラビナで紐の取り外しができ、ケース単体でも使用可能。大人に馴染むシックなブラックが、コーデを洗練させてくれます。

2026年春夏トレンドを押さえたトートバッグ

【3COINS】「横長トートバッグ」\880（税込）

2026年春夏トレンドの「カラーブロック」デザインが目を惹くトートバッグ。鮮やかな配色がアクセントになり、コーデのマンネリ回避にも役立ちそうです。ウェーブ型のマークは愛らしく、大人の装いに遊び心をプラス。内側には2つのポケットが備わっていて、コスメなどの小物類もすっきり整理することができます。長めの持ち手で肩掛けしやすく、使い心地の良さも申し分なし。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：ハセガワ シオリ

女性向けメディアの編集を経て、フリーライターに転身。FTNはじめ複数メディアでファッション記事を執筆。きれいめアイテムをベースに、働く日も休日も楽しめる着こなし情報を得意とする。