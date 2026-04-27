一般人のカラオケ大会のステージに、まさかの“本物”が登場していて──。

沖縄県那覇市で4月25、26日に開催された『島ぜんぶでお〜きな祭 沖縄国際文化祭2026』。映画や音楽などさまざまな文化を会場から発信する中で、一般人によるカラオケ大会『飛びカラ』も開催された。その出場者の中に、まさかの上原多香子（43）がいたというのだ。

4人組ダンスボーカルグループ『SPEED』のメンバーとして一世を風靡した上原。’97年発売の『White Love』は約200万枚の大ヒットとなり“冬の名曲”として定番化するなど、グループが残してきた影響力は計り知れない。

そんな上原が、一般人としてカラオケ大会に参加していたとなれば驚く人も多いだろう。お笑いコンビ・飛石連休の藤井ペイジは25日更新のXに、ステージの写真を添えつつ《沖縄のお祭りで一般参加のカラオケ大会が始まったけど、SPEED歌ってる4人組の中にどう見ても本物が混じってる。》とポスト。

「藤井さんの投稿の他にも、Xではステージの上原さんと思われる女性の様子を捉えた画像や動画が複数投稿されていました。さわやかな白シャツ姿でステージに登場した上原さんと思われる女性は、『White Love』のダンスとコーラスをノリノリで披露。その表現力はさすがのひと言で、SPEEDの全盛期を思い出したファンも多いのではないでしょうか。どういった経緯で上原さんが参加したのか定かではありませんが、多くの聴衆を魅了していたようです」（芸能記者）

ちなみに藤井の投稿は27日時点で、480万超のインプレッションを獲得。同投稿のコメントには

《ほんとに上原多香子がいる！》

《前には出ず端にいるのがいい》

《モニタリングとかじゃね？と疑いたくなるレベルの溶けこみ方》

《若いね。相変わらず可愛さが変わってない》

《1人だけ別格の雰囲気出してる》

といった声が相次いでいた。

久しぶりに名前を取り沙汰された上原は、これまで紆余曲折の人生を過ごしている。’00年のSPEED解散以降は女優としてドラマや舞台などで活躍し、’12年にはレゲエユニット『ET-KING』のMCであるTENNさん（享年35）と結婚。2年後にTENNさんが亡くなると’18年に演出家と再婚し、同年12月に第1子男児、2022年に第2子女児を出産した。

‘20年には、自身のSNSにて著名な庭師・ガーデンデザイナーへの弟子入りを発表。しかしガーデニング関係のイベントをドタキャンしたと報じられ、‘22年にSNSで美容家への転身を発表したのだが……。

上原が発信するSNSは’23年にストップ。以降はカフェオーナーら交流のある人物のInstagramで時おり姿が確認でき、2025年12月投稿の集合写真ではビール缶を手にした姿が注目を集めていた。

カラオケ大会で満面の笑顔を見せた上原は、まだまだオーラ健在の様子。久しぶりに公の場へ登場した理由も気になるところだ。