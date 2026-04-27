

『告白−25年目の秘密−』ロゴ（C）日本テレビ

SixTONES・松村北斗が主演を務める日本テレビ系の７月期土曜ドラマ枠、完全オリジナルストーリー『告白−25年目の秘密−』の放送が決定。本作のティザー映像および画像がTVerで公開され、AI技術で再現された「ヒロインの幼少期」の姿が反響を集めている。

ドラマ公式X（旧ツイッター）では、映像に登場する少女の顔写真とともに「わたしはだれ？」というミステリアスなメッセージをポスト。この投稿は4月27日14時時点で78.2万回表示を突破しており、SNS上では早くも「犯人探し」ならぬ「ヒロイン探し」が始まっている。「めっちゃかわいい！誰の面影があるかな……」「○○（俳優名）さんに似てる気がする！」「25年前の事件の真相、この子が鍵を握っているのでは？」

など、期待と考察のコメントで盛り上がりを見せている。脚本を『恋はつづくよどこまでも』などのヒット作で知られる渡邉真子氏が手掛けることもあり、「ただの純愛で終わるはずがない」とサスペンス展開を熱望する声も目立っている。

本作は、愛と執着の狭間を描く25年間のラブサスペンス。主人公・雪村爽太（松村北斗）は、小学生の頃に出会ったある女性に対し、25年間ものあいだ一途に想いを寄せ続けてきました。しかし、その純粋すぎる感情の裏には、四半世紀前に起きたある事件と深い秘密が隠されている。。

また、プロデューサー・鈴木努氏は「この映像を手がかりに、ヒロインが誰なのかを予想しながら楽しんでいただけたら。その正体にぜひ注目してください」とコメントしている。

ベールに包まれたヒロインの正体は、5月に解禁予定。AIが映し出した少女の面影から、一体誰がキャスティングされているのか注目が集まる。