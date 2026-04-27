ジャルパック「JAL海外ダイナミックパッケージ(海外航空券+宿泊)」のタイムセール開催中
ジャルパックは4月22日より、JAL海外ダイナミックパッケージ(海外航空券+宿泊)のタイムセールを開催している。限定クーポン利用で最大4万円の割引やおトクなホテルプランなどが用意されているという。
ジャルパック「JAL海外ダイナミックパッケージ(海外航空券+宿泊)」のタイムセール開催中
本タイムセールでは、限定クーポン利用で1人最大4万円の割引や、タイムセール期間限定のおトクなホテルプランが登場。タイムセールの販売期間は4月22日〜5月13日、設定期間は5月7日〜2027年1月31日出発までとなっており、人気の夏休みはもちろん、先の予定の旅行まで、満足度の高い特別な旅行を実現するチャンスとなっている。
シェラトン・プリンセス・カイウラニ・ワイキキビーチ内レストラン「スプラッシュバー」
ハワイ・アメリカ方面では、おトクで旅を彩るびっくり価格なオプションが登場。例えば、ハワイのシェラトン・プリンセス・カイウラニ・ワイキキビーチ内レストラン「スプラッシュバー」にて、コンチネンタルブレックファースト(軽朝食)を楽しむことのできる1,000円(大人・子ども同額)のミールクーポンが用意されており、滞在中毎日利用することもできる。
シェラトン・プリンセス・カイウラニ・ワイキキビーチ内レストラン「スプラッシュバー」コンチネンタルブレックファースト
※画像は全てイメージ。
ジャルパック「JAL海外ダイナミックパッケージ(海外航空券+宿泊)」のタイムセール開催中
本タイムセールでは、限定クーポン利用で1人最大4万円の割引や、タイムセール期間限定のおトクなホテルプランが登場。タイムセールの販売期間は4月22日〜5月13日、設定期間は5月7日〜2027年1月31日出発までとなっており、人気の夏休みはもちろん、先の予定の旅行まで、満足度の高い特別な旅行を実現するチャンスとなっている。
ハワイ・アメリカ方面では、おトクで旅を彩るびっくり価格なオプションが登場。例えば、ハワイのシェラトン・プリンセス・カイウラニ・ワイキキビーチ内レストラン「スプラッシュバー」にて、コンチネンタルブレックファースト(軽朝食)を楽しむことのできる1,000円(大人・子ども同額)のミールクーポンが用意されており、滞在中毎日利用することもできる。
シェラトン・プリンセス・カイウラニ・ワイキキビーチ内レストラン「スプラッシュバー」コンチネンタルブレックファースト
※画像は全てイメージ。