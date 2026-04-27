日立製作所<6501.T>は２７日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は１１兆１０００億円（前期比４．８％増）、最終利益予想は８５００億円（同５．９％増）とした。エナジーのパワーグリッド事業やデジタルシステム＆サービス（ＤＳＳ）の国内ＩＴ事業を中心に、４セクターで増収増益を見込む。



２６年３月期は売上高が１０兆５８６７億８１００万円（前の期比８．２％増）、最終利益が８０２３億６８００万円（同３０．３％増）だった。エナジーのパワーグリッド事業が欧州・北米を中心に全地域で拡大して業績を牽引したほか、ＤＳＳで堅調な国内のデジタル需要を取り込んだ。



同時に取得総数１億６０００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の３．５６％）、取得総額５０００億円を上限とする自社株買いを行うと発表した。取得期間は２０２６年４月２８日から２７年３月３１日までとし、東京証券取引所における市場買い付けで実施する。



出所：MINKABU PRESS