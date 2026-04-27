【クイズ】毛穴の黒ずみはゴシゴシ洗うべき？友利新さんが教える肌ケアの正解はコレ！

毛穴の黒ずみやざらつきが気になると、しっかり洗わなきゃ……と思いがち。でも、その洗い方が逆効果になっているかもしれません。

今回は、皮膚科医・友利新さんに、「毛穴汚れの落とし方の正解」をクイズ形式で教えていただきました。

毛穴汚れの落とし方の正解は？

A こすって落とす

B 泡をのせて落とす

正解は……B 泡をのせて落とす

指先で小鼻やTゾーンを念入りに洗うのは厳禁。毛穴の詰まりを押し出そうとする強い刺激は、かえって肌の防御反応をまねき、角質を厚く硬くしてしまいます。また、こする刺激による炎症がメラニン沈着を引き起こし、「黒ずみ毛穴」をまねくリスクも。

メイク落としのポイント

「クッション洗顔」で肌に直接触れない

指や手が肌に触れないよう、たっぷりの泡をクッションにして押し洗うのが鉄則。すすぐときもこすらず、手にためたぬるま湯を肌に当てる感覚で洗い流しましょう。

泡をのせるだけで汚れは落ちる

洗顔料に含まれる「界面活性剤」は、肌にのせるだけで汚れを吸着するため、ゴシゴシは不要。皮脂の多いTゾーンから泡をのせ、ほおやUゾーンは泡をさっところがす程度で充分です。

たっぷりの泡で、こすらず落とすのが基本。今日から肌にやさしい洗顔を心がけてみてください。

（『オレンジページ』2026年4月17日号より）

教えてくれたのは ……友利 新さん

内科・皮膚科医。クリニックに勤務するかたわら、医学的根拠に基づいた美容・健康情報を各メディアで発信。YouTube公式チャンネルの登録者数は160万人以上。美と健康に関する著書も多数。