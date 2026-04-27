　27日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　296431　　　51.7　　　 60810
２. <1321> 野村日経平均　　 33106　　 126.8　　　 63400
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 30897　　　51.6　　　　3645
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　 20070　　　39.0　　　 72470
５. <1360> 日経ベア２　　　 14024　　　42.8　　　　89.5
６. <1306> 野村東証指数　　 13942　　 273.9　　　 395.9
７. <1579> 日経ブル２　　　 12727　　　35.6　　　 656.3
８. <2243> ＧＸ半導体　　　　7275　　 161.6　　　　4017
９. <1568> ＴＰＸブル　　　　7102　　 197.4　　　 850.2
10. <2644> ＧＸ半導日株　　　6269　　 -12.0　　　　3783
11. <1540> 純金信託　　　　　5212　　　-2.7　　　 22545
12. <1330> 上場日経平均　　　4385　　　83.1　　　 63510
13. <1329> ｉＳ日経　　　　　4187　　 149.4　　　　6311
14. <1489> 日経高配５０　　　3980　　 168.2　　　　3060
15. <200A> 野村日半導　　　　3956　　　15.6　　　　3897
16. <1545> 野村ナスＨ無　　　3808　　　26.3　　　 43980
17. <1542> 純銀信託　　　　　2873　　 -19.7　　　 35770
18. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2717　　 132.6　　　　 147
19. <1671> ＷＴＩ原油　　　　2442　　 -54.8　　　　5243
20. <1320> ｉＦ日経年１　　　2358　　　93.6　　　 63160
21. <1346> ＭＸ２２５　　　　2093　　　93.1　　　 62990
22. <1615> 野村東証銀行　　　2063　　 103.3　　　 602.6
23. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　2033　　　64.2　　　 386.9
24. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1779　　　52.6　　　 66010
25. <1358> 上場日経２倍　　　1574　　　-8.3　　　116100
26. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　1566　　 473.6　　　　1054
27. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1560　　 101.0　　　　3736
28. <1308> 上場東証指数　　　1450　　 266.2　　　　3915
29. <1356> ＴＰＸベア２　　　1167　　　12.3　　　 131.7
30. <1655> ｉＳ米国株　　　　1160　　　59.1　　　 823.0
31. <2036> 金先物Ｗブル　　　1071　　 -25.8　　　196200
32. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1048　　　26.1　　　　2398
33. <1571> 日経インバ　　　　1045　　　99.4　　　　 335
34. <1348> ＭＸトピクス　　　1040　　 497.7　　　　3906
35. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 990　　 -55.5　　　　4003
36. <2038> 原油先Ｗブル　　　 968　　 -25.3　　　　2800
37. <2559> ＭＸ全世界株　　　 948　　 131.8　　　 28225
38. <314A> ｉＳゴールド　　　 930　　 -15.1　　　 356.1
39. <2840> ｉＦＥナ百無　　　 872　　 586.6　　　　2511
40. <563A> ＧＸＮデカバ　　　 838　　　52.4　　　　1024
41. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 837　　　63.2　　　 32850
42. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 822　　 334.9　　　　　91
43. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 787　　　 2.9　　　 68970
44. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 779　　 -36.6　　　2061.0
45. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 759　　 377.4　　　 61130
46. <2244> ＧＸＵテック　　　 617　　　65.4　　　　3340
47. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 612　　　36.3　　　　9090
48. <1580> 日経ベア　　　　　 603　　 123.3　　　 886.1
49. <282A> ＧＸ半導１０　　　 602　　 107.6　　　　2215
50. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 570　　 106.5　　　　1263
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)

株探ニュース