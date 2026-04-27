お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の信子（３３）が別人のような姿を見せた。

信子は２４日に放送されたテレビ東京系ドラマ「刑事、ふりだしに戻る」（金曜・午後９時）の第２話に出演。同作は冴えないアラフォー刑事・百武誠（濱田岳）が、刑事としてのキャリアをスタートした「ふりだし」の日に戻り、過去の事件に挑むタイムリープサスペンス。同局ドラマ初出演となる信子は、新聞記者の飯田智子役で登場した。

トレードマークの派手髪を封印し、黒髪のナチュラルメイクで役作り。２７日にはドラマの公式ＳＮＳで「＃信子 さん演じる智子は第２話から登場！」とオフショットもアップされた。

別人のような姿にネットは「信子？！！！」「声で信子かな？と思ったら本当に信子だった」「黒髪！！可愛い」「全部黒髪だからわからなかった」「黒髪だと雰囲気全然違う！」「演技ナチュラル」などの声が上がっていた。

信子はテレビ番組で自身が「徳川家康の末裔」であることを明かし、「３３億（円）で建てた家で、家の中が広すぎて車で移動してた」などと超セレブな素顔を語って話題に。またトリオ結成前の２０２０年７月に結婚していたことも明かしている。最近ではＳＮＳで「この度、改めて学びたい欲に駆られて、とりま高校入学することにしまんた」と３３歳での高校入学を明かして話題になっている

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