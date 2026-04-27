Photo: 小林奈納子

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

日差しが強い日のアウトドアに便利なサングラス。ただ、サングラスってこめかみが痛くなったり、大きすぎたりと使い心地が良いものに出会えない…という方も多いのではないでしょうか。

machi-yaに登場した「Sorgeサングラス」は、アジア人の骨格に合わせて設計されたスポーツサングラスです。軽くて日本人の顔にフィットするとのことですが、特別に商品をお借りして使用感を確かめてみました。

デイリー使いしやすいお洒落なデザイン

Photo: 小林奈納子

フレームがウェリントン型でドライブや街歩きなど、スポーティな服装ではないときにも使いやすいのがいいですね。

赤レンズはmachi-ya限定の新色とのこと。これからの季節、ファッションの差し色として使うとかなりお洒落なのではないでしょうか。

天気が変わっても掛け替え不要。調光・偏光・UVカットがこれ1本に

Photo: 小林奈納子

サングラスは調光・偏光・UVカットの3つの機能がすべて搭載されています。調光レンズは紫外線量によって濃さが変わるのですが、まず日陰でかけてみました。日陰では、外から目がはっきりと見える程度のレンズの濃さです。

サングラスをしたまま明るい場所まで移動してみると、あっという間にレンズの色が濃くなり、外から目が透けて見えない濃度に変わりました。

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写真のようにレンズの赤色がかなり濃く出ていても、視界が赤く染まることはなくクリア。視界が暗くなりすぎるのが嫌で普段はサングラスをしないのですが、このサングラスは眩しさを軽減しながら視界のクリアさを保てるのが気に入りました。

軽くてズレないストレスフリーな使い心地

Photo: 小林奈納子

掛け心地は、とにかくまず軽い。総重量は約20gなので、かけている感覚もあまりないくらいです。

顔にしっかりフィットしてくれて、下を向いてもズレにくく、落ちてくる気配がありません。

レンズが少し小ぶりなのも、個人的に高評価でした。いつもサングラスをかけるとレンズが大きすぎて不自然に見えたり、頬に当たって違和感を覚えるんですよね。

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痛さやストレスを感じる部分がまったくなくて、すべてのメガネやサングラスがこうならいいのに…と思ってしまいました。

豊富なカラーバリエーション

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レンズカラーは「レッド」「ブルー」「グレー」「ブラウン」「グリーン」「イエロー」の6種類もあり、好きな色を選べます。

レンズによって見え方が微妙に異なり、個人的に特にクリアに感じたのが「レッド」「ブルー」「グレー」でした。

「イエロー」は、明るい場所でも目が透けて見えるくらいのレンズ濃度のままです。

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レンズ拭きになる付属ケースが便利

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専用のケースがついているので、バッグに入れて持ち運びたい場合にも便利です。

ケースはレンズ拭きになる素材でできており、ホコリが気になるときにササっと拭き取れるのがありがたい。

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実はサングラスのフレームと専用ケースには、ペットボトルをリサイクルしたPET素材（または PET樹脂）が使用されているそうです。

日差しが強い日や長時間外にいるときには、快適なサングラスがあるだけで、ライフスタイルの充実度が変わってくるはず。「Sorgeサングラス」は、現在クラウドファンディングサイトのmachi-yaでプロジェクトを実施中です。気になった方は、以下のページから詳細をチェックしてみてください。

新色追加｜メガネ鯖江発【偏光・調光・UV 】軽い・ズレないアウトドアサングラス 9,850円 早割 5,000円OFF machi-yaで見る

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Source: machi-ya

本記事制作にあたりSorgeより製品の貸し出しを受けております。