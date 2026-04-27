1児の母・ゆうこす、玄関で遊ぶ1歳息子の姿公開「もちもち感がたまらない」「不思議なものに夢中になるのあるある」の声
【モデルプレス＝2026/04/27】モテクリエイターとして活躍する“ゆうこす”こと菅本裕子が4月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。玄関で遊ぶ息子の姿を公開した。
【写真】31歳クリエイター「正座がもちもち」自宅玄関で遊ぶ1歳息子
ゆうこすは「何が楽しいのか分からんけど玄関でタッパーが楽しい息子」とコメントを添え、帽子を被った息子がプラスチック容器を手にする微笑ましい姿を披露。続けて、玄関に座る息子の足元に注目し「正座がもちもちでいいですな」とつづり、子どもならではの愛らしいフォルムを愛でる様子を見せている。
この投稿に、ファンからは「不思議なものに夢中になるのあるある」「もちもち感がたまらないですね」「可愛い」「玄関で遊んじゃうのありがち」「ほっこりした」「癒される」といった声が寄せられている。
ゆうこすは2022年12月7日、元「ぼくのりりっくのぼうよみ」でアーティストのたなかと結婚し、2025年3月14日に第1子を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】31歳クリエイター「正座がもちもち」自宅玄関で遊ぶ1歳息子
◆ゆうこす、玄関で遊ぶ息子を公開
ゆうこすは「何が楽しいのか分からんけど玄関でタッパーが楽しい息子」とコメントを添え、帽子を被った息子がプラスチック容器を手にする微笑ましい姿を披露。続けて、玄関に座る息子の足元に注目し「正座がもちもちでいいですな」とつづり、子どもならではの愛らしいフォルムを愛でる様子を見せている。
◆ゆうこすの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「不思議なものに夢中になるのあるある」「もちもち感がたまらないですね」「可愛い」「玄関で遊んじゃうのありがち」「ほっこりした」「癒される」といった声が寄せられている。
ゆうこすは2022年12月7日、元「ぼくのりりっくのぼうよみ」でアーティストのたなかと結婚し、2025年3月14日に第1子を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
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