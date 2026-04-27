手しごと漬物の温もり！ 厚生産業「第10回食育活動表彰 審査委員特別賞」

記事ポイント 厚生産業株式会社が農林水産省主催「第10回食育活動表彰」で審査委員特別賞を受賞1959年の創業以来、66年続けてきた手作り漬物文化の継承・普及活動が評価全国の漬物講習会、子ども向け食育授業、100種類以上の漬物の素を展開 厚生産業株式会社が農林水産省主催「第10回食育活動表彰」で審査委員特別賞を受賞1959年の創業以来、66年続けてきた手作り漬物文化の継承・普及活動が評価全国の漬物講習会、子ども向け食育授業、100種類以上の漬物の素を展開

厚生産業が、農林水産省主催「第10回食育活動表彰」企業の部で審査委員特別賞を受賞。

66年にわたり続けてきた、手作り漬物文化を伝える活動への評価です。

野菜に塩やぬかの香りがなじんでいく手仕事の時間を、家庭や学校、地域へ広げてきた取り組み。

厚生産業「第10回食育活動表彰 審査委員特別賞」





受賞名：農林水産省主催「第10回食育活動表彰」企業の部 審査委員特別賞受賞企業：厚生産業株式会社代表取締役社長：里村 俊介評価対象：1959年の創業以来66年にわたる「手作り漬物文化の継承・普及活動」

食育活動表彰は、食育の優れた取り組みを称え、その活動を広く伝えて全国へ広げるための表彰制度。

厚生産業は、創業以来続けてきた漬物講習会や食育授業、家庭向け商品の開発を通じて、手作り漬物の文化を伝えてきています。

きゅうりや大根に調味料がなじみ、食卓にぱりっとした歯ざわりとやさしい塩味を添える漬物づくり。

昔ながらの保存食を、現代の暮らしに寄り添う形へつなげている活動です。

漬物講習会





開始年：1959年全国展開：1998年以降年間参加者：約1.4万〜2万人年間会場数：700〜1,000会場

漬物づくりに興味がある方が、実際に手を動かして学べる「漬物講習会」。

塩をまぶした野菜の感触や、漬け込み前の瑞々しい香りまで体験できる学びの場です。

参加者同士の会話も生まれ、地域のコミュニティ・プラットフォームとしての役割も担っています。

退職後や子育て後のシニア層にとって、園芸や家庭菜園で育てた野菜を無駄なく使う新しい生きがいにもつながる取り組み。

子ども向け食育授業





小学校や地域団体からの依頼により実施されている、漬物づくりを通じた体験型の食育授業。

野菜を漬ける工程を自分の手で体験し、食べ物への関心と感謝を育む内容です。

色鮮やかな野菜が少しずつしんなりし、味がしみ込んでいく変化を目の前で学べる時間。

日々の食生活を見直すきっかけにもなる活動です。

手作りぬかどこキット





商品名：手作りぬかどこキット受賞歴：2025年日本子育て支援大賞受賞用途：子どもが手作り漬物を身近に学ぶためのキット

子どもが楽しく学べる工夫として活用されている「手作りぬかどこキット」。

ぬかのやわらかな質感や、発酵ならではの香りに触れながら、家庭での漬物づくりを身近に感じられる内容です。

食材が食卓に並ぶまでの工程を知る、体験型の学び。

親子で野菜を漬ける時間にもつながるキットです。

漬物の素





展開数：100種類以上主な用途：浅漬け、ぬか漬け、たくあん、粕漬けなど年間使用野菜量：約1万8千トン

厚生産業は、100種類以上の漬物の素を開発・販売。

粉末タイプの浅漬けの素は、野菜にさっとなじませやすい手軽な形状です。

きゅうりのぱりっとした食感や、大根の歯切れのよさを引き立てる家庭向け商品。

毎年約1万8千トンの野菜が、同社の商品で漬物となり食卓へ届けられています。

チューブ型ぬか漬けの素





ぬかどこ管理が不要なチューブ式ぬか漬けの素を、日本で初めて開発。

必要な分だけ出して使える形で、現代のライフスタイルに合う漬け方を提案しています。

ぬか漬けらしい香りとまろやかな味わいを、より扱いやすくした商品。

手間を抑えながら、手作りの一皿を食卓に添えられる工夫です。

代表メッセージ





厚生産業は、創業者が独自のたくあん漬けの素を開発して以降、多くの漬物の素を開発してきた企業。

漬物講習会や勉強会などを通じて、漬け方や楽しみ方を伝える活動も継続しています。

漬物は日本で愛されてきた伝統食品であり、地域ごとの特色も豊かな食品。

家庭で漬物を漬ける文化を守りながら、時代に合わせて進化させていく姿勢が語られています。

手作り漬物の文化を、講習会や学校、家庭向け商品を通して広げてきた厚生産業。

野菜に塩やぬかを合わせるひと手間が、食卓に季節感と手作りの温もりを添えます。

66年続く活動が評価された今回の受賞は、伝統食品を次世代へつなぐ取り組みの節目。

厚生産業「第10回食育活動表彰 審査委員特別賞」の紹介でした。

よくある質問

Q. 厚生産業は何を受賞しましたか？

A. 農林水産省主催「第10回食育活動表彰」企業の部で、審査委員特別賞を受賞します。

Q. どのような活動が評価されましたか？

A. 1959年の創業以来66年にわたり続けてきた「手作り漬物文化の継承・普及活動」が評価されます。

Q. 漬物講習会はどのくらい実施されていますか？

A. 1998年以降は全国展開され、現在は年間約1.4万〜2万人が700〜1,000会場で参加しています。

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