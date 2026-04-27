米ビルボード「HOT 100」1位、「Billboard 200」で3週連続1位、日本ゴールドディスク「トリプル・プラチナ」（アルバム累計出荷枚数75万枚以上）認定獲得、韓国歌手として最多規模のワールドツアー完売を記録……。先月20日、3年9カ月の空白期間を経てカムバックしたBTS（防弾少年団）が打ち立てた記録だ。BTSのカムバックアルバム『ARIRANG』の制作全般を統括したBIGHIT MUSICのキム・ヒョンジョン副代表（VP）に、最近ソウルにあるHYBE（ハイブ）竜山（ヨンサン）社屋で会い、舞台裏の話を聞いた。

2012年にスターシップエンターテインメントで音盤制作・企画の仕事を始めたキム副代表は、ソニー・ミュージックパブリッシング、ハイブを経て、2023年には韓国出身として初めて米メジャーレコード会社であるコロムビア・レコードに役員として入社した。その後、昨年7月にBIGHIT MUSICに復帰し、「2025 Billboard Women In Music」（レーベル＆ディストリビューター部門）にも選出された。先月公開されたNetflix（ネットフリックス）のドキュメンタリー『BTS： THE RETURN』にも登場し、ファンに顔を知らせた。

−−米国から再び戻ってきた理由は。

「パン・シヒョクHYBE議長とメンバーたちの提案で、再び合流することになった」

−−自身の役割は。

「BTSの音楽からブランド管理まで、多様なプロジェクトを統括している。BTSの場合、メンバーたちが音楽やアルバムに対する考えを明確に持っているため、私は別の視点を提案するよう努めている」

−−今回のアルバムを準備する中で大変だった点は。

「久しぶりにファンの前に立つメンバーたちのプレッシャーが大きかった」

−−解散説も流れた。

「メンバーたちが聞けば非常にあきれるだろう。それほど（絆が）強い」

今回のBTSのアルバムの大きな方向性は、昨年夏に米国ロサンゼルスで行われた「ソングライティング・セッション」で決まった。約2カ月間、作曲家たちとメンバーが一堂に会し、曲を書いて検討する過程を経た。ライティング・セッションの一部は、Netflixのドキュメンタリー『BTS： THE RETURN』にも収められている。

−−どの程度の規模だったのか。

「メンバーが参加したのは、昨年7〜8月の2カ月ほどだった。参加人数はプロデューサーまで含めると100人を超える。プロデューサー1人につき、短くて2日、長い場合には1〜2週間滞在して作業を行った。プロデューサーのDiplo（ディプロ）は昨年初め、メンバーたちが除隊する前に現地のプロセスを統括するリードプロデューサーに選ばれて、A＆Rチームとパン・シヒョク議長のリードのもと、4〜5月にロサンゼルスで2回『プリソング・セッション』を開いたりもした」

−−もともとソングライティング・セッションを大規模に行うものなのか。

「以前もアルバム制作を米国で行ったことはあるが、長期間共に滞在しながら曲を書いたことはなかった。今年は久しぶりのカムバックであるだけに、より大規模かつ長いセッションを組んだ。アルバム総括プロデューサのパン議長のアイデアから出発した。プロデューサーを1人に限定せず、幅広い人々と仕事をすることで、さまざまな方向性からアプローチできるのが長所だ。ありがたいことに、米国や英国など各地からプロデューサーが来てくれた」

−−作業はどのように進行されるのか。

「毎日メンバーとプロデューサーたちがスタジオに集まる。3〜4カ所のルームに分かれて入り、さまざまなことを話し合う。メンバーたちは主にメロディーパートに関与するが、曲のコンセプト作業も共に行った。例えば、今回の新譜の収録曲『Hooligan』の場合、エルギン・チョという実験的なサウンドを多く作るプロデューサーが曲のシグネチャーサウンドである「刀の音」を作り、タイトルに該当する単語はJUNG KOOKが考えた」

−−それほど多くのプロデューサーをどうやって交渉するのか。

「基本的にはA＆Rチームが進めるが、Diploなどの有名プロデューサーは、パン議長が事前に共同作業をすることを取り付けていた。メンバーたちが『ぜひ一緒に仕事をしてみたい』と言って実現したプロデューサーもいるが、その一人がJPEGMafia（ジェイペグマフィア）だ」