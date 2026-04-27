日常の気になる疑問を解決！「ゴールデンウイーク」は業界用語だった？知って楽しいおもしろ雑学を友達や家族にも教えてあげよう。

知って楽しい！おもしろ雑学

Q.大衆娯楽がきっかけ？「ゴールデンウイーク」は業界用語だった

A.映画業界の宣伝用語として生まれ、徐々に一般に広まりました。（日本の文化の情報発信サイト「わつなぎ」編集部）

毎年当たり前のように使っている「ゴールデンウイーク」という言葉。実はその始まりは、映画業界の戦略にあったという。

「ゴールデンウイークは1951年ごろ、映画会社の宣伝用語として広まったとされています。当時の5月初旬の連休中に公開された映画『自由学校』（大映）が高い興行成績を記録したことをきっかけに、この時期の集客力に注目。

ラジオの人気時間帯“ゴールデンタイム”になぞらえ、この名称が使われるようになりました」

そう話すのは、日本の文化の情報を発信する「わつなぎ」編集部。

「当時の日本では映画は最大の大衆娯楽のひとつで、正月やお盆が主なかき入れ時。そこに5月初旬の連休興行が予想以上の好成績を上げたことで、映画会社が“この時期も集客できる”と判断し、積極的に打ち出すようになったと考えられます」

一方、この連休の土台自体は、1948年施行の「国民の祝日に関する法律」によって整えられている。

4月29日、5月3日、5月5日と祝日が並び、その後「国民の休日」の制度によって間の日も休みとなる仕組みが加わった。さらに2007年には5月4日が「みどりの日」として正式な祝日となり、現在の連休の形が制度的にも完成した。

「もともとは映画業界の宣伝用語であり、最初から一般の人々に広く使われていたわけではありません。その後、マスメディアや旅行・流通業界を通じて広がり、現在では一般的な言葉として定着していきました」

日本以外にも、祝日が集中して長期休みになる国もある。

「中国では春節（旧正月）や国慶節の前後に大型連休があり、ヨーロッパでもイースター休暇や5月1日のメーデー（労働者の日）周辺に休みがまとまりやすい国があります。

ただし、4月末から5月初旬に複数の国民の祝日が連続し、その期間がゴールデンウイークとして広く社会に定着している例は、比較的珍しいです」