女優の近野成美さん（37）が自身のインスタグラムで結婚、出産を報告した。



【写真】ウェディングドレス姿で結婚&出産を報告した近野成美さん

近野さんは、「私ごとで恐縮ではございますが、数年前に結婚いたしました」とポスト。あわせてアップされた写真では、指輪をはめた近野さんのウェディング姿が見られる。「ここ数年は表立った活動を行っておらず、少し気恥ずかしさもあり、こちらでのご報告は控えておりました」「この度、生活環境にも変化がありましたので、改めてご報告させていただきます」と報告に至った経緯も説明していた。



また、近野さんは「この度、第一子となる女の子が誕生いたしました」と、結婚の報告と同時に第一子出産も明かした。「職場や周りの皆様には、妊娠中から温かく見守っていただき、本当にありがとうございました」と関係者への感謝の言葉もつづり、最後には「これからもどうぞよろしくお願いします」呼びかけた。



SNSでは、「おめでとうございます melonの時からだいすきです」「近ちゃんおめでとう〜」「近野さん、ご結婚&ご出産おめでとうございます！」「幸せな報告を聴くことができてうれしい気持ちになりました」「嬉しいニュースですねぇ」「健やかに育ちますように」などのコメントがあった。



近野さんは、1988年9月18日生まれ、愛媛県出身。2002年に「おはスタ」（テレビ東京）で火曜日のおはガールを務め、話題となった。過去には、NHK連続テレビ小説「ファイト」（2005年）やサウンドノベルゲーム「428 〜封鎖された渋谷で〜」（2008年）、テレビ朝日「警視庁・捜査一課長 season2」（2017年）などに出演。最近ではNetflixシリーズ「離婚しようよ」（2023年）に出演していたが、表舞台からは距離を置いていた。