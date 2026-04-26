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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

革財布にイニシャル、タンブラーに名前、金属タグへの刻印。そんな“世界に1つ”のクラフトアイテムに挑戦したいけど、工具を揃えるところからだと腰が重くなりますよね。

そんな彫刻系クラフトを幅広い素材で楽しめるのがmachi-yaに登場した「iFu ED2」。重さはわずか96gの電動エングレービングペンです。

金属やガラスなどにも快適に彫刻や穴あけができるようなので、おトクな先行割引価格とあわせてチェックしていきましょう。

彫る・穴あけ・創るをこれ1本。金属・ガラスにも対応できるDIY電動ペン 【30％OFF】8,780円 詳細をチェック

軽快だけどさまざまな素材に使える

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冒頭でもお伝えしましたが、「iFu ED2」は重量がわずか96g。一般的なペンよりは重いですが、繊細な作業がしやすい軽量設計というのが特長のひとつ。

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一方で対応する素材の幅は広く、木材やレザーといった柔らかい素材から金属・ガラス・石など硬い素材も軽快に掘り進められるのだそう。手元をしっかり照らすLEDライトも便利。

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動作は連続モードと押したときだけ動く瞬間モードを選択可能。回転スピードも低速・中速・高速から選べるため、スキルや素材に合わせて使えるのもいいですね。

穴あけも研磨も一通り揃う

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セット内容には彫刻用のビットに加え、ドリルや研磨用も付属。届いたらすぐ作業に取りかかれますね。

また付属する10サイズので装着口（コレットチャック）で0.5〜3.2mmのビットにも対応。個別に集めたドリルや研磨ビットも無駄になりにくく、今後の拡張性が高いのも便利なポイントかと。

最大3.5時間の高スタミナ

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バッテリーでの連続使用は最大3.5時間。充電しながらでも使える仕様のため、存分に彫刻に没頭できますね。

ハンドクラフトで彫刻を楽しみたい人には良さげなセットなので、気になった人はぜひおトクな先行販売でチェックしてみてください。

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＞＞ 96gで金属・ガラスにも対応。彫刻から穴あけまでこれ1本「iFu ED2」

Source: machi-ya, YouTube