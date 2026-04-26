石田千穂は3冊めの写真集の撮影にあたり、前作までとは違うアプローチをした。

「2作めまでは無理なダイエットをしていたんですが、大人になってふだんの平均体重が軽くなったのもあり、今回は何もせず、ありのままの自分で臨みました」

9年間在籍したSTU48にも変化を感じている。

「最初はグループを知っていただくためにティッシュ配りをしても、受け取ってもらえないことも多かったです。今では、瀬戸内での知名度は高くなったと思います。ですが、メンバー個人のことはあまり知られていないので、個人の魅力がさらに伝わる活動をしていけば、もっと輝くのではと思います」

彼女と同様、春から新生活に臨む読者にメッセージを。

「新しい一歩を踏み出すときはドキドキするし怖いけれど、私はなんとかなる！ 精神で日々生きています。皆さんも気負いすぎず人生一度きりなので楽しんでください。一緒に頑張りましょう！」

いしだちほ

24歳 2002年3月17日生まれ 広島県出身 2017年、STU48の1期生としてデビュー。5月31日に東京・Kanadevia Hallで卒業コンサートを開催予定。そのほか最新情報は、公式X（@_ishida_chiho）、公式Instagram（@chiho_ishida）にて

※STU48 石田千穂 サード写真集『天職』は集英社より4月22日発売

写真・菊地泰久