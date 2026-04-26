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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

スポーツ観戦での決定的な瞬間を瞬時に記録したり、夜の野生動物の動きを捉えたり。そんな肉眼ではできないことをやってのけてしまう双眼鏡が登場しました。

現在machi-yaでプロジェクトを実施中の「GOGLOO F16」は、高倍率ズームと暗視性能、そして最大4Kの録画機能を掛け合わせた、大人の知的好奇心を刺激するデバイスに仕上がっています。

詳しくチェックしていきましょう。

9倍光学ズームで、遠くの熱狂が近くに

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広大なスタジアムの熱気を、単なる思い出ではなく高精細な記録として保存できるのが「GOGLOO F16」の大きな魅力。この双眼鏡は、光学9倍とデジタル8倍を組み合わせることで、最大72倍（デジタル併用）まで対象を引き寄せられ、そのまま録画もできる設計になっています。

内部にはSONY製のCMOSセンサーを搭載。なめらかな4K動画（30fps）や最大60fpsの動画（2K/FHD時）、高解像度の静止画を残せます。

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これほどのポテンシャルがあれば、遠く離れた客席からでも選手の細かな表情まで臨場感たっぷりに味わえるはずです。

なお、イベント等で使用する際は、必ず主催者が定める撮影ルールを事前に確認し、マナーを守って活用することが求められるのでご注意を。

暗闇を可視化する高感度センサー搭載

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日中の観察だけでなく、光の乏しい環境下でこそ真価を発揮する点も「GOGLOO F16」のポイント。高感度なStarlight CMOSセンサーと5Wの赤外線LEDの組み合わせにより、完全な暗闇であっても（理論上）最大600m先まで見通せる能力を備えます。

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さらに、Wi-Fi通信機能が内蔵されている点も見逃せません。

専用アプリを介して、撮影したデータをその場でスマートフォンへ転送可能。野生動物のリアルな生態を観察できるのはもちろん、夜間のキャンプ場でテント周辺の安全を離れた場所から確認するといった、実用的な使い方も想定されています。

※プライバシーへの配慮や、周囲の迷惑にならない範囲での使用を心がけましょう

得られた驚きをすぐに共有できる仕組みは、趣味の時間をより濃密にしてくれることでしょう。

長時間の観察を支えるタフな構造

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屋外でのアクティビティにおいて、デバイスの信頼性は利便性に直結する大きなポイントです。

その点、「GOGLOO F16」は6000mAhの大容量バッテリーを内蔵しており、赤外線ライトを使用しない状態であれば最大約20時間の連続稼働が可能。IP54相当の防塵・防滴性能も相まって、急な小雨や砂埃が舞う環境でも、気兼ねなく持ち出せるタフさを備えています。

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使い勝手への細やかな配慮も行き届いています。瞳孔間距離の調整や視度補正機能に加え、メガネをかけたままでも覗きやすいアイレリーフが採用されており、長時間の定点観測でもストレスを感じさせない工夫が施されているんです。

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三脚への取り付けも可能なため、じっくりと腰を据えて対象を追いたいシーンでも、質の高い視覚体験をサポートしてくれるに違いありません。

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「GOGLOO F16」はまさに次世代の双眼鏡。推し活や趣味の活動をより充実させてくれるのではないでしょうか。プロジェクト終了日が迫ってきているので、気になった方はぜひお早めに、

プロジェクトページもチェックしてみてください。

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