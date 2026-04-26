AIグラス、HTC NIPPON「VIVE Eagle」/ カシオ計算機、サンプラー『SXC-1』【まとめ記事】
HTC NIPPON株式会社は、日常生活の中でAIをより自然かつ実用的に活用できる新しいデバイスとして、AIグラス「VIVE Eagle」を日本国内で2026年4月24日より販売開始する。なお、VIVE Eagle本体およびパッケージが、その優れたデザイン性により、2026年「Red Dot Award: Product Design」において、プロダクトデザイン部門およびパッケージデザイン部門の2部門を受賞した。
カシオ計算機は、特別な音楽知識や経験がなくても手軽に楽曲制作や演奏が楽しめるサンプラー“PORTABLE STANDALONE SAMPLER（ポータブルスタンドアロンサンプラー）”『SXC-1（エスエックスシーワン）』を5月28日（予約開始4月21日）に発売する。サンプラーとは、録音した音や楽器の音をパッド（ボタン）に割り当て、そのパッドを押すことで再生できる音楽制作・演奏ツールだ。複数のパッドにさまざまな音を設定することで、多様なジャンルの音楽を生み出すことができる。一方で、従来のサンプラーは、設定や操作が複雑で、使うのが難しい、使いこなすまでに時間がかかる、といった製品が中心だった。
■iPhoneのモデル名を検知！USB急速充電器「Anker Nano Charger（45W, Display, スイングプラグ）
米国・日本・欧州を中心にデジタル関連製品でトップクラスの販売実績を誇るAnkerグループの日本法人、アンカー・ジャパン株式会社は、5年連続で世界No.1モバイル充電ブランド（※）に認定された「Anker」において、USB急速充電器「Anker Nano Charger（45W, Display, スイングプラグ）」を2026年4月9日（木）よりAnker Japan 公式オンラインストア（特設ページ：https://www.ankerjapan.com/pages/anker-a121d）、直営店 Anker Store、総合オンラインストアAmazon.co.jp（製品ページ：https://amzn.to/4dQM5sw）、楽天市場（製品ページ：https://item.rakuten.co.jp/anker/a121d/）および一部家電量販店等にて販売開始する。
■日常に溶け込むAIグラス！HTC NIPPON「VIVE Eagle」
HTC NIPPON株式会社は、日常生活の中でAIをより自然かつ実用的に活用できる新しいデバイスとして、AIグラス「VIVE Eagle」を日本国内で2026年4月24日より販売開始する。なお、VIVE Eagle本体およびパッケージが、その優れたデザイン性により、2026年「Red Dot Award: Product Design」において、プロダクトデザイン部門およびパッケージデザイン部門の2部門を受賞した。
■オフィシャルストアが津田沼に誕生！「EXPO 2027 オフィシャルストア 丸善 津田沼店」
GREEN×EXPO協会と2027年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィスは、2027年に横浜で開催されるGREEN×EXPO 2027の公式ライセンス商品を展開する「EXPO 2027 オフィシャルストア 丸善 津田沼店」をオープンした。本店舗は、千葉県内における初の常設オフィシャルストアとなる。2027年3月の開幕まで残り1年を切り、全国的な機運がさらに高まる中、待望の千葉県初出店が実現した。これまで以上に幅広い層へ「GREEN×EXPO 2027」の魅力をお届けするとともに、関東全域でのさらなる機運醸成を図っていく。
■初心者でも手軽に楽曲制作・演奏ができる！カシオ計算機、サンプラー『SXC-1』
カシオ計算機は、特別な音楽知識や経験がなくても手軽に楽曲制作や演奏が楽しめるサンプラー“PORTABLE STANDALONE SAMPLER（ポータブルスタンドアロンサンプラー）”『SXC-1（エスエックスシーワン）』を5月28日（予約開始4月21日）に発売する。サンプラーとは、録音した音や楽器の音をパッド（ボタン）に割り当て、そのパッドを押すことで再生できる音楽制作・演奏ツールだ。複数のパッドにさまざまな音を設定することで、多様なジャンルの音楽を生み出すことができる。一方で、従来のサンプラーは、設定や操作が複雑で、使うのが難しい、使いこなすまでに時間がかかる、といった製品が中心だった。
■春を味わう、そら豆のやさしさ、ふわり！ごちとん「海老しんじょとそら豆のすり流し豚汁」
アークランドサービスホールディングス株式会社の子会社、「東京たらこスパゲティ」などを運営するフィルドテーブル株式会社は、豚汁定食専門店「ごちとん」にて期間限定メニュー「海老しんじょとそら豆のすり流し豚汁定食」を開始した。ふんわりと仕上げた海老しんじょと、旬のそら豆をなめらかにすり流した春限定のごちそう豚汁。やさしい甘みと上品な旨みが溶け合い、豚汁のコクに軽やかな季節感を添える。ひと口ごとに広がる海老の香りと、そら豆のほのかな青みが春の訪れを感じさせる一杯だ。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■デジタル家電に関連した記事を読む
・前作より進化！ ウルトラポータブルBluetoothスピーカー「JBL Go 5」
・Booster Robotics社ヒューマノイドロボット「Booster K1 Pro」を発売
・2台のパソコンでデュアルディスプレイを共有できる！4K対応HDMIパソコン切替器
・イベント設営をスムーズに！コンパクトに折りたためる、拡声器スピーカー用スタンド2種
・USB Type-Cケーブル1本で、手軽にデュアルディスプレイ化できる！14インチモバイルモニター
■iPhoneのモデル名を検知！USB急速充電器「Anker Nano Charger（45W, Display, スイングプラグ）
米国・日本・欧州を中心にデジタル関連製品でトップクラスの販売実績を誇るAnkerグループの日本法人、アンカー・ジャパン株式会社は、5年連続で世界No.1モバイル充電ブランド（※）に認定された「Anker」において、USB急速充電器「Anker Nano Charger（45W, Display, スイングプラグ）」を2026年4月9日（木）よりAnker Japan 公式オンラインストア（特設ページ：https://www.ankerjapan.com/pages/anker-a121d）、直営店 Anker Store、総合オンラインストアAmazon.co.jp（製品ページ：https://amzn.to/4dQM5sw）、楽天市場（製品ページ：https://item.rakuten.co.jp/anker/a121d/）および一部家電量販店等にて販売開始する。
■日常に溶け込むAIグラス！HTC NIPPON「VIVE Eagle」
HTC NIPPON株式会社は、日常生活の中でAIをより自然かつ実用的に活用できる新しいデバイスとして、AIグラス「VIVE Eagle」を日本国内で2026年4月24日より販売開始する。なお、VIVE Eagle本体およびパッケージが、その優れたデザイン性により、2026年「Red Dot Award: Product Design」において、プロダクトデザイン部門およびパッケージデザイン部門の2部門を受賞した。
■オフィシャルストアが津田沼に誕生！「EXPO 2027 オフィシャルストア 丸善 津田沼店」
GREEN×EXPO協会と2027年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィスは、2027年に横浜で開催されるGREEN×EXPO 2027の公式ライセンス商品を展開する「EXPO 2027 オフィシャルストア 丸善 津田沼店」をオープンした。本店舗は、千葉県内における初の常設オフィシャルストアとなる。2027年3月の開幕まで残り1年を切り、全国的な機運がさらに高まる中、待望の千葉県初出店が実現した。これまで以上に幅広い層へ「GREEN×EXPO 2027」の魅力をお届けするとともに、関東全域でのさらなる機運醸成を図っていく。
■初心者でも手軽に楽曲制作・演奏ができる！カシオ計算機、サンプラー『SXC-1』
カシオ計算機は、特別な音楽知識や経験がなくても手軽に楽曲制作や演奏が楽しめるサンプラー“PORTABLE STANDALONE SAMPLER（ポータブルスタンドアロンサンプラー）”『SXC-1（エスエックスシーワン）』を5月28日（予約開始4月21日）に発売する。サンプラーとは、録音した音や楽器の音をパッド（ボタン）に割り当て、そのパッドを押すことで再生できる音楽制作・演奏ツールだ。複数のパッドにさまざまな音を設定することで、多様なジャンルの音楽を生み出すことができる。一方で、従来のサンプラーは、設定や操作が複雑で、使うのが難しい、使いこなすまでに時間がかかる、といった製品が中心だった。
■春を味わう、そら豆のやさしさ、ふわり！ごちとん「海老しんじょとそら豆のすり流し豚汁」
アークランドサービスホールディングス株式会社の子会社、「東京たらこスパゲティ」などを運営するフィルドテーブル株式会社は、豚汁定食専門店「ごちとん」にて期間限定メニュー「海老しんじょとそら豆のすり流し豚汁定食」を開始した。ふんわりと仕上げた海老しんじょと、旬のそら豆をなめらかにすり流した春限定のごちそう豚汁。やさしい甘みと上品な旨みが溶け合い、豚汁のコクに軽やかな季節感を添える。ひと口ごとに広がる海老の香りと、そら豆のほのかな青みが春の訪れを感じさせる一杯だ。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■デジタル家電に関連した記事を読む
・前作より進化！ ウルトラポータブルBluetoothスピーカー「JBL Go 5」
・Booster Robotics社ヒューマノイドロボット「Booster K1 Pro」を発売
・2台のパソコンでデュアルディスプレイを共有できる！4K対応HDMIパソコン切替器
・イベント設営をスムーズに！コンパクトに折りたためる、拡声器スピーカー用スタンド2種
・USB Type-Cケーブル1本で、手軽にデュアルディスプレイ化できる！14インチモバイルモニター