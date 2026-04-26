（１）ジャンタルマンタル（松井助手）前回、香港に来た時は初めてで少し周りを気にしたり、力んだりしていました。それに比べると今回は2度目で落ち着いて調教できて、馬房でも穏やかに過ごせています。枠は内過ぎず外過ぎず、ちょうどいいと思います。

（２）ヴォイッジバブル（チャウ）体もストライドも大きいけど滑らかな動きで、おとなしくて乗りやすい。一度、乗せてもらって感触をつかめたし、重量五分ならさらにいい走りができると思う。

（３）ドックランズ（H・ユースタス師）前走は休み明けでいい競馬をしてくれたし、その後も元気。

（４）ラッキースワイネス（リョン）トレーナーをはじめ、厩舎のみんなが手をかけて調子を取り戻した。稽古の感じもいいよ。

（５）マイウィッシュ（ボウマン）近走、勝ち切れてはいないけど安定した走り。道中じっくり構えて馬のリズムで運び、しまいの脚を引き出したい。

（６）レッドライオン（アッゼニ）前走は本来の走りができなかった。それでブリンカーを装着。スタートが速く、ブリンカーが効いていた。

（７）ギャラクシーパッチ（ン師）前走は展開が向いたとは言えない中、しまいしっかり脚を使って4着に来た。この中間も順調で調子はいい。

（８）シュトラウス（武井師）追い切りはジョッキー（モレイラ）に乗ってもらってグッドではなく「ベストだ」と言っていただきました。シャティンの芝にもフィットしている、とのこと。

（９）キャップフェラ（ルイ師）前走は休み明けでも、しまいはいい脚を使って内容は良かった。上積みに期待。

（10）インビンシブルアイビス（ニューナム師）大きなチャレンジになるけど、この馬には才能がある。

（11）サンライトパワー（イウ師）昨年このレース（3着）で好走しているし、スムーズな競馬ができれば。

（14）リトルパラダイス（パートン）間違いなく将来性がある馬。この距離で年長世代とどれだけやれるか。