「阪神２−２広島」（２５日、甲子園球場）

阪神は今季初の引き分け。開幕２軍スタートだった梅野隆太郎捕手が今季初出場し、守備で存在感を見せた。

２３日から１軍に合流。この日、出場選手登録されると、九回の守備から出場した。名前がコールされると、スタンドが大きく沸いた。

「本当にありがたいし、感謝しかないですね。選手としてこの舞台で戦えるっていうのは幸せなこと」。待ちに待った出番に気持ちを昂ぶらせてグラウンドに立った。

九回に同点を許したが、延長十回はドリスを懸命にリード。先頭の小園に中前打を許してからが本領発揮だった。

２死一塁からは坂倉への５球目は、左打者の足元へのワンバウンド。体を投げ出してボールを止めた。後ろにそらせば三塁への進塁される可能性もある場面だっただけに価値があった。

さらに圧巻だったのが続く代打・平川を迎えた打席だった。初球から６球連続でスプリットを要求。３、６球目以外はワンバウンドしたが、全て後ろにそらさなかった。

ＧＡＯＲＡの中継で解説を務めた元阪神コーチの岡義朗氏は「素晴らしいですね。天下一品ですね」と絶賛するプレーだった。

梅野は４投手をリードして引き分けへ持ち込み、「バッテリーで粘り強くやっていくことも大切なんで」と振り返った。そして「再出発かなっていう感じですね。この１試合をしっかりチームとして、個人としてもスタートできたんでね。また次、勝利をとってみんなで喜べるように」と次戦へ目を向けた。