アジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）で決勝に進出した町田は２５日（日本時間２６日未明）、初出場初優勝をかけてアルアハリ（サウジアラビア）と対戦する。

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町田の運命の一戦の相手は、前回大会の王者となった。アルアハリは１次リーグを西地区の２位で通過し、準々決勝、準決勝はともに２―１で勝利。２連覇が目前に迫っており、達成すれば前身のＡＣＬでのアルイテハド（０４、０５年）以来となる。

元ブラジル代表のＦＷフィルミーノは昨年７月にカタール・アルサッドへ移籍したが、現在の３トップも破壊力抜群だ。１次リーグで２番目の得点数（２１点）を記録したチームのセンターフォワードは元イングランド代表のＦＷトニー。１８５センチのストライカーは今季、サウジアラビアのリーグで得点王（２７点）を走っている。

トニーの両翼も強力なアタッカーがそろっている。右サイドのＦＷマフレズは、イングランドのレスター、マンチェスターＣなどで活躍し、マンチェスターＣでは４度のプレミア優勝を経験。３５歳になったが、プレミア通算２８４試合８２得点を誇るアルジェリア代表の名手の実力は依然高い。

左サイドは、ＦＷ相馬勇紀もキーマンに挙げるＦＷガレーノ。ブラジル出身の２８歳の武器はシュート力で、今大会も準々決勝、準決勝でともにゴールを獲得しており、準決勝の神戸戦では強烈なミドル弾を披露。前回大会の決勝でも左４５度の角度からスーパーシュートを沈め、川崎の悲願を打ち砕いた。ポルトガル・カザピア在籍時に、同リーグのポルトでプレーしていたガレーノと対戦していた相馬は「彼がポルトで素晴らしい攻撃を組み立てていた。彼に注意したい」と語る。

強力な３トップの市場価値は、推定で４９００万ユーロ（約９０億６５００万円）。他にもコートジボワール代表のＭＦケシエ、ブラジル代表のＤＦイバニェスら、各国の代表クラスが勢ぞろいする。ただ、最大の特徴は圧倒的な個の能力の高さを誇る攻撃陣だろう。ＤＦ昌子源も「僕、（岡村）大八、（中山）雄太、（谷）晃生含め、後ろの選手がいかに彼らを抑えられるか」と決戦を見据える。

サウジアラビアの政府系ファンドが保有し、国家を挙げて強化してきたクラブの一つで、資金力は桁違い。本拠地も開催地のジッダで、黒田剛監督によると「今の状況で聞く限り、ほぼ（当日は）満員」といい、決勝は完全アウェーの異様な雰囲気となりそうだ。強力なメンバーに、地元チームによる応援の後押し。アジア頂点へ、最後の最後に難敵が待ち構える。