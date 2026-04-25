ROOMIE 2026年2月22日掲載の記事より転載

わが家はベッドサイドに棚やサイドテーブルなどがなく、照明の置き場も限られます。

壊れた照明の代わりにとひとまず購入したこちらがかなり優秀で、一軍入り決定でした。

無印良品らしいモバイルライト

Photo: sato

寝室で使っていた照明が壊れてしまい、とりあえずと購入したのが無印良品のLEDモバイルライト。

前述したように置き場所がないため、以前使っていた照明もベッドと壁の隙間に置けるコンパクトなものでした。

こちらはそれよりもっとコンパクトで、折りたたむことができます。

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ミニマムな佇まいがいかにも無印良品らしく。

寝室だけでなく、灯りが欲しいさまざまな場面で活躍しています。

省スペースを叶える細いスタンド

Photo: sato

折りたたむと長方体になり、一見するとライトだとはわかりません。

Photo: sato

Z型のジャバラ状になっており、使用する時は開いて好みの高さに調整することができます。

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通常のスタンドライトは、安定感を保つためスタンド部分をある程度大きくしていることが多いのですが、スタンド部分もLEDが灯る部分も同じ幅という構造。

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そのため、本棚ちょっとした空間など狭いスペースにも置くことができます。

ベッドサイドの読書灯として

Photo: sato

いちばんの目的だった寝室に置く照明としてもぴったり。

枕元にそのまま置くと安定しなかったので、適当な本の上に置いています。

昼光色で暗闇で本を読むのに十分な光量。2段階の調光機能も付いています。

Photo: sato

消した後は、折りたたんで置いておくスタイル。

照明というより、スタンドタイプの懐中電灯と言ったほうが近いかもしれません。

AC電源と電池の両方で使用可

Photo: sato

災害時など“もしものあかり”としての役目も想定されていて、AC電源と電池の両方で使用可能。

停電時はライトだけ持ち出して懐中電灯のように使うことができます。

Photo: sato

こんな風にL字型にして持つと、ライトが足元を向くように。

寝ている時にもしものことがあっても、枕元にこれがあるとあかりを確保できるため安心です。

一家に一台あってもいいかも

Photo: sato

壊れた照明の代わりに、とりあえず購入した経緯はありますが、結果大正解。

軽くて手軽に持ち運びできるので、家族が寝静まった後のひとり時間など、部屋全体を明るくしたくない時にも重宝しています。

Photo: sato

使わない時も邪魔にならないので、家でのサブの灯りとして、災害時のもしものあかりとして、一家に一台あってもいいかもしれません。