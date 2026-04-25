海辺フェスで広がる推し診断体験！ エナジーフレンズ「GIRLS GROOVE INNOVATION 2026」

記事ポイント 沖縄の音楽フェス「GIRLS GROOVE INNOVATION 2026」にエナジーフレンズが協賛出展会場大型モニターでのCM放映やステージPR、チラシ配布など4施策を展開推し活と占い診断をつなぐ新しい体験づくりとBtoB展開の構想も発表 沖縄の音楽フェス「GIRLS GROOVE INNOVATION 2026」にエナジーフレンズが協賛出展会場大型モニターでのCM放映やステージPR、チラシ配布など4施策を展開推し活と占い診断をつなぐ新しい体験づくりとBtoB展開の構想も発表

沖縄の海辺で開催される女性応援フェスに、キャラクター診断サービス「エナジーフレンズ」が協賛出展します。

大型モニター放映やステージPRなど、会場の熱気と連動する多彩な展開。

エナジーフレンズ「GIRLS GROOVE INNOVATION 2026」





開催日：2026年4月25日、26日会場：沖縄県豊見城市 豊崎海浜公園 美らSUNビーチ主催：GIRLS GROOVE INNOVATION実行委員会共催：沖縄国際文化祭協賛出展：エナジーフレンズ

メディア工房が運営するキャラクター診断サービス「エナジーフレンズ」は、沖縄発の音楽フェスティバル「GIRLS GROOVE INNOVATION 2026」への協賛出展を決定します。

青空と海の開放感が広がる美らSUNビーチを舞台に、音楽、ダンス、カルチャーと「女性のエネルギー」が重なる2日間。

会場では、イベントチラシと公式ウェブサイトへのロゴ掲載に加え、大型モニターでのCM放映、チラシ配布、出演アーティストによるステージPRとSNSシェアを実施予定です。

フェスの舞台

GGI 2026は、音楽やダンスの高揚感に沖縄カルチャーの空気感が重なるミュージックグルーブフェスティバルです。

潮風を感じるロケーションで、多彩なアーティストのライブパフォーマンスや文化企画を楽しめる構成。

ファミリー、友人グループ、ひとり参加まで幅広く来場しやすいイベントとして開催されます。

エネルギー診断





サービス名：エナジーフレンズ運営会社：株式会社メディア工房診断要素：生年月日、性別キャラクター数：20種類属性：火、水、風、光の4属性

エナジーフレンズは、古代マヤ暦の「20種類の太陽紋章」に着想を得たオリジナルキャラクター診断サービスです。

生年月日と性別を入力すると、性格、才能、恋愛傾向、仕事スタイルを直感的に楽しめる設計。

火、水、風、光の4キャラクターを通じて、自分の内側にある個性を軽やかに見つめ直せます。

推し活連動施策





実施施策：ロゴ掲載、CM放映、チラシ配布、ステージPR・SNSシェア訴求テーマ：推し活×占い診断今後の展開：IPファンビジネス、BtoB活用を視野

今回の協賛では、出演アーティストなど「推し」の属性とファン自身の属性を結び付ける、新しい応援スタイルを提案します。

会場の大型モニターに映るCMやステージ上でのPRによって、フェスの熱量の中でサービスに触れられる導線。

今後はグッズ販売などのIPファンビジネスに加え、チームビルディング、キャリア診断、適性検査といったBtoB分野への展開も計画しています。

音楽フェスの高揚感と、自分の本質を知る診断体験をつなぐ今回の協賛。

リアル会場ならではの一体感の中で、推し活の楽しみ方に新しい切り口を添える試みです。

沖縄の開放的な空気の中でどんな反響が生まれるのか、現地施策の広がりにも目が向く発表です。

「GIRLS GROOVE INNOVATION 2026」に協賛出展するエナジーフレンズの紹介でした。

よくある質問

Q. GIRLS GROOVE INNOVATION 2026はいつ、どこで開催されますか？

A. 2026年4月25日と26日に、沖縄県豊見城市の豊崎海浜公園 美らSUNビーチで開催されます。

Q. エナジーフレンズは会場でどのような施策を行いますか？

A. イベントチラシや公式ウェブサイトへのロゴ掲載、会場大型モニターでのCM放映、会場内でのチラシ配布、出演アーティストによるステージPRとSNSシェアを実施予定です。

Q. エナジーフレンズはどんなサービスですか？

A. 生年月日と性別を入力し、20種類のオリジナルキャラクターを通じて性格や才能、恋愛傾向、仕事スタイルなどを楽しめるキャラクター診断サービスです。

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