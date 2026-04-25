「ＧＭＯ渋谷エンタメ祭」が開催されることが２５日、明らかになった。

同イベントは日本音楽事業者協会が主催し、昨年スタート。「渋谷を代表するライブハウス・複合施設・公園などを舞台に、若者から高齢者まで幅広い世代が楽しめるエンターテインメント・食・ファッション等の多ジャンルイベントを展開する」という。

その第一弾として東京・渋谷のＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡで超豪華な面々が集まるお笑いライブイベント「ＪＡＭＥ渋笑（ジェイムシブワラ）」が開催されると発表された。

１１日はＭ−１グランプリ、キングオブコント、Ｒ−１グランプリの各王者らが集結し「本気のネタ」を披露する。中川家、アンタッチャブル、おぎやはぎ、東京０３、ナイツ、アンガールズ、ＮＯＮ ＳＴＹＬＥ、アルコ＆ピース、ハライチ、マシンガンズ、ぺこぱ、ザ・マミィ、ヒコロヒー、囲碁将棋、かが屋、友田オレが出演する。

１２日はテレビで活躍する人気芸人が登場。ハリウッドザコシショウ、スピードワゴン、永野、なすなかにし、ロッチ、タイムマシーン３号、ハリセンボン、見取り図、ニューヨーク、三四郎、真空ジェシカ、ママタルト、ウエストランド、ランジャタイ、ハナコ、モグライダーが華やかな笑いを届ける。