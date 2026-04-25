

森山直太朗

フォークシンガー森山直太朗の新曲『愛々』のミュージックビデオが、５月１日21時30分にYouTubeでプレミア公開される。

岡田将生主演の話題のTBS系 金曜ドラマ『田鎖（たぐさり）ブラザーズ』（毎週金曜よる10時〜10時54分）の主題歌を担当しているフォークシンガー森山直太朗。動画配信サービスの再生回数が1位を獲得するなど話題となっているこのドラマのために書き下ろした主題歌『愛々』はドラマ初回放送後の4月18日に配信がスタート。ドラマと共に楽曲も大きな話題を呼んでいる。

ドラマ主題歌『愛々』のミュージックビデオが5月1日21時30分にYouTubeプレミア公開で映像解禁されることが発表された。

今回のミュージックビデオは全編オール奄美大島ロケで撮影され、監督を務めたのは、『ロマンティーク』、『生きている』、『さりとて商店街』で森山直太朗MV作品を手掛けたQQQ監督とのこと。公開日時は、ドラマ放送の直前の時間となる5月1日21時30分。

本ドラマは、2010年４月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか２日の差で両親殺害事件の時効を迎えた“田鎖ブラザーズ”が、法ではもう裁けない犯人を自分たちの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。岡田将生演じる刑事の兄・田鎖真と染谷将太演じる検視官の弟・田鎖稔は、日々目まぐるしく起こる社会問題に関わる凶悪事件と、31年前の両親殺害事件の真犯人を追う。さらに、質屋の店主と情報屋のふたつの顔をもつミステリアスな女性・足利晴子役で井川遥、真が所属する強行犯係のバディ刑事・宮藤詩織役で中条あやみ、若手刑事・石坂直樹役で宮近海斗、係長・小池俊太役で岸谷五朗の出演も決定している。

映画「ラストマイル」や、ドラマ『アンナチュラル』『ＭＩＵ４０４』『最愛』など、クライムサスペンスの名手としてドラマファンから圧倒的な支持を受ける新井順子プロデューサーが手掛ける。金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』は毎週金曜よる10時に放送中。民放公式テレビ配信サービス「TVer」と「TBS FREE」で無料見逃し配信を実施。動画配信サービス「U-NEXT」、「Netflix」で最新話まで全話配信している。

森山は現在、2025年10月にリリースしたコンセプトアルバムを引っさげた全国ツアー『森山直太朗 Two jobs tour 2025〜26『あの世でね』〜「弓弦葉」と「Yeeeehaaaaw!」〜』の真っ只中。シアトリカルな舞台と共にアンビエントな旋律を奏でる「弓弦葉」とアコースティックで躍動感溢れる「Yeeeehaaaaw!」という対照的な二つのステージを同時期に展開するなど挑戦を続けている。

森山直太朗『愛々』ミュージックビデオ

5月1日21時30分〜YouTubeプレミア公開で映像解禁https://www.youtube.com/channel/UCy8x8bq_4PSAKd3--r73VOA