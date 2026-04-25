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フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【4分間】じわじわ下腹部を追い込む厳選4種目！腹筋トレーニング」を公開しました。この動画では、下腹部をターゲットにした4種目のトレーニングを4分間で集中的に行うプログラムを紹介しています。



プログラムは、腹筋上部を鍛える基本的な種目「クランチ」から始まります。のが氏は、息をしっかり吐き切って腹筋を最大限まで縮めることがポイントだと解説。続いて、体幹を安定させながら対角線上の手足を動かす「デッドバグ」に移ります。



3種目は、下腹部の引き締めに効果的な「フラッターキックス」です。のが氏は、腰が反らないようにお腹を常に引き込んだ状態を維持するよう注意を促しています。最後は、腹直筋と下腹部を鍛える「ハンギングレッグレイズ」で、腰をマットに押し付けながら足を上下させます。



これらの4種目を休憩を挟んで2セット行うことで、短時間でも効果的に下腹部を追い込むことができる構成です。忙しい日々の中でも、この4分間のトレーニングを習慣に取り入れて、引き締まった体づくりを目指してみてはいかがでしょうか。