大リーグ・ドジャースの山本由伸投手（27）が今年2月に神奈川県藤沢市の児童養護施設「聖園子供の家」を訪問した。同園の公式サイトが20日付けで紹介した。

同園によると「前々から社会的養護のお話を聞きたいスポーツ選手がいる」との関係者から来園希望の声があり、承諾を受けたところ山本のサプライズ来園が実現した。

山本は約1時間、理事長らから児童養護施設や地域で困窮する子供たちの現状と課題の説明を受け、多くの質問をするなど高い関心を示したという。さらに施設内でのイベントにも飛び入りで参加。大喜びの子供たち一人ひとりに丁寧に声をかけるなど「身近なお兄さん」として温かく接した。

同園は公式サイト上で「山本選手の子供たちや福祉への深い関心、そして社会に対する真摯な思いが伝わる、心温まるひとときとなりました。この出会いは、子供たちに夢と希望を与えてくれる忘れられない時間となりました。心より感謝申し上げます。2026年も聖園子供の家の子供たちと職員、みんなで山本選手のご活躍を応援しています！」と感謝のメッセージを送った。