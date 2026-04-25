

みちょぱ

中尾明慶と池田美優（みちょぱ）が24日、都内で行われた『OOFOS ポップアップ『OO STORE』オープニングイベント』に登壇した。

リカバリーフットウェアのパイオニアブランド「OOFOS（ウーフォス）」が25日に国内初展開となる新モデル「PLUS Line（プラス ライン）」3型を発売。それを記念したポップアップイベントを25日・26日と、原宿キャットストリートのクレインズ6142で開催する。

新モデルを履いた感想をみちょぱは「ウーフォスさんは、どれも履きやすいのですが、さらにすごくフィットしてる感じがすごくあります。地面というかソールのフィット感もなんですけど、足の甲の部分も自分の足の形にすごい合ってるなと思って。なんかシンデレラみたいになった気分です（笑）。履きやすさはダントツ1位ですね」

現在妊娠中のみちょぱ。お腹まわりはふっくら。「個人的には健康のためにも歩かないといけない時期なのですが、少し歩くのだけでもちょっと疲れるぐらいになってきているので、本当にウーフォスがあると、めちゃめちゃありがたいなと思っています。まだ、ちょっと買えていないものもたくさんあるので、間もなくの個人的なイベントに向けて、そういう買い物をしたいなって思います」