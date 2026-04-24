なにわ男子・大橋和也、“こけら落とし”公演担当も言葉の意味知らず…「すごいことやって書いてあった」
なにわ男子の大橋和也、timeleszの寺西拓人が24日、EX THEATER ARIAKEで上演される舞台『AmberS-アンバース-』初日前会見に原作・脚本・クリエイティブプロデューサーの加藤シゲアキ（NEWS）とともに登壇した。
【写真】緊張緩和に！お尻プリンプリンのあいさつを披露する大橋和也
永遠の若さを手に入れるという幻の琥珀の秘薬「AmberS」をめぐる、物語を描く。大橋は家族のために酒場を切り盛りする青年イヴル、寺西は謎の多い流しのピアニスト、アランをそれぞれ演じ、W主演を務める。
4月にテレビ朝日が有明に開業した複合型エンタテインメント施設『TOKYO DREAM PARK』内にオープンする新劇場EX THEATER ARIAKEのこけら落とし公演として上演されるが大橋は「こけら落とし公演が初めて。こけら落としという言葉の意味も全然わからなくて調べたらすごいことやって書いてあった」と発言。
周囲をざわつかせると後輩の猪狩蒼弥（KEY TO LIT）は「変な辞書読んでます？」と思わずツッコミ。「ちゃうちゃう、すごいことやと感じて」と照れ笑いする大橋だが「今しかないこけら落とし、アンバースをやらせていただけるということで携わってくださるみなさんと一緒に楽しんでいただけたら」と呼びかけた。
一方、寺西も「こけら落とし公演に携わる機会は人生で考えるとなかなかないと思うので、この機会を楽しみつつ加藤くんの原案、オリジナル作品を明日から見ていただけることがとにかく楽しみです」と期待に胸をふくらませた。
会見冒頭のあいさつではお決まりのあいさつ“プリン食べすぎてお尻プリンプリン”の一発ギャグをかました大橋だったがその緊張ぶりを報道陣からツッコまれた大橋は「お尻プリンプリをしていたのは緊張をほぐすためだったのに、余計に緊張した…ゲネプロを前にめちゃ緊張しています。でも楽しんでできるように頑張ります」と気合を入れ直していた。
この日は2人のほか、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、嶋崎斗亜（※崎＝たつさき）、川崎皇輝※崎＝たつさき）、松尾龍、 山崎玲奈※崎＝たつさき）、渡部豪太、真風涼帆、市川右團次、演出の河原雅彦が参加した。
【写真】緊張緩和に！お尻プリンプリンのあいさつを披露する大橋和也
永遠の若さを手に入れるという幻の琥珀の秘薬「AmberS」をめぐる、物語を描く。大橋は家族のために酒場を切り盛りする青年イヴル、寺西は謎の多い流しのピアニスト、アランをそれぞれ演じ、W主演を務める。
周囲をざわつかせると後輩の猪狩蒼弥（KEY TO LIT）は「変な辞書読んでます？」と思わずツッコミ。「ちゃうちゃう、すごいことやと感じて」と照れ笑いする大橋だが「今しかないこけら落とし、アンバースをやらせていただけるということで携わってくださるみなさんと一緒に楽しんでいただけたら」と呼びかけた。
一方、寺西も「こけら落とし公演に携わる機会は人生で考えるとなかなかないと思うので、この機会を楽しみつつ加藤くんの原案、オリジナル作品を明日から見ていただけることがとにかく楽しみです」と期待に胸をふくらませた。
会見冒頭のあいさつではお決まりのあいさつ“プリン食べすぎてお尻プリンプリン”の一発ギャグをかました大橋だったがその緊張ぶりを報道陣からツッコまれた大橋は「お尻プリンプリをしていたのは緊張をほぐすためだったのに、余計に緊張した…ゲネプロを前にめちゃ緊張しています。でも楽しんでできるように頑張ります」と気合を入れ直していた。
この日は2人のほか、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、嶋崎斗亜（※崎＝たつさき）、川崎皇輝※崎＝たつさき）、松尾龍、 山崎玲奈※崎＝たつさき）、渡部豪太、真風涼帆、市川右團次、演出の河原雅彦が参加した。