「20〜34歳女性」に人気の20代男優ランキング！ 2位は「高橋海人」、では1位は？
「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、20〜34歳女性（F1層）を対象に「20〜34歳女性に人気の20代男優ランキング」に関するアンケートを実施しました（※タレントの年齢は7月25日時点）。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は、アイドルグループ・King & Princeの高橋海人（※高ははしごだか）さんでした。
2025年7月期のドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』（TBS系）で中村倫也さんとW主演を務めており、2024年版の7位から順位を上げました。King & Princeとして2018年のCDデビュー以来、着実にキャリアを積み重ねてきた確かな演技力により多くの支持を集めています。
1位は、同じくアイドルグループ・King & Princeの永瀬廉さんでした。
2025年1月期のドラマ『御曹司に恋はムズすぎる』（関西テレビ・フジテレビ系）で主演を務めたほか、同年5月に放送された『THE 夜もヒッパレ』（日本テレビ系）の復活特番ではMCに参加しました。同年8月放送の『24時間テレビ48』（日本テレビ系）でもチャリティーパートナーを務めるなど、多方面での活躍が1位に輝く要因となりました。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：高橋海人（King & Prince）
2位は、アイドルグループ・King & Princeの高橋海人（※高ははしごだか）さんでした。
1位：永瀬廉（King & Prince）
1位は、同じくアイドルグループ・King & Princeの永瀬廉さんでした。
2025年1月期のドラマ『御曹司に恋はムズすぎる』（関西テレビ・フジテレビ系）で主演を務めたほか、同年5月に放送された『THE 夜もヒッパレ』（日本テレビ系）の復活特番ではMCに参加しました。同年8月放送の『24時間テレビ48』（日本テレビ系）でもチャリティーパートナーを務めるなど、多方面での活躍が1位に輝く要因となりました。
(文:All About ニュース編集部)