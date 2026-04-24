ホルムズ海峡の事実上の封鎖が長期化するなか、世界一ガソリン価格が高いといわれる香港でいま、ある“闇ビジネス”が急増しています。その実態を取材しました。

記者

「こちら香港のガソリンスタンドですが、レギュラー価格が（1リットル）32.39香港ドル、日本円でおよそ660円と、かなり高額です」

香港では、ガソリンのさらなる価格高騰が市民の生活に深刻な影響を与えています。

香港の市民

「とても高いです、もうガソリン車は手放して、EVに乗り替えようと思っています」

こうしたなか、香港で蔓延る、ある“闇ビジネス”がいま問題となっています。中心部から車を走らせること30分、その先に見えてきたのが…

記者

「なにかやってない？何か入れてる。あ、給油してる！給油してる！」

トラック付近に立つ男2人。1人の男が窓から何かを受け取ると、横につけていたトラックは走り去りました。その直後、別のトラックが同じ場所に停車します。

記者

「給付のふたをあけて、トラックからトラックに、ノズルを入れましたね」

左の白色のトラックの荷台あたりから伸びたホースが、別の車の給油口に差し込まれています。その後も車は途切れず。男が現金のようなものを受け取る様子も確認できました。

取材班は、ほかにも5か所で同じような行為をする人の姿を確認しました。

彼らが行っていたのが「違法給油スタンド」。

コンテナ内部に置かれた複数の大型タンク。タンクから伸びたホースは、車の燃料タンクにつながっています。

香港メディアによると、燃料の仕入れ先は、隣接する中国・深セン。香港から車で行き来できるため、業者は価格が安い中国大陸から大量に燃料を仕入れ、安価で販売しているというのです。

当局は取り締まりを強めていて、今年1月から3月までに25人を逮捕。特に中東情勢が悪化した3月は、押収した違法燃料がおよそ1万6000リットルと大幅に増加しました。

私たちが取材中にも…

記者

「消防だ、消防の取り締まりだよ」

当局による取り締まり現場に遭遇。正規店の3分の1近い価格でディーゼルを販売していたということで、当局が燃料を押収します。その荷台には…

記者

「見てください、これ中にはディーゼルって書いてますね。ディーゼルの違法給油が行われていたようです」

取り締まりを受けた関係者

「（ディーゼルは）没収です。（Q.これからどうなる？）すぐに逮捕されないと思うけど、これからされるかもしれません。あなたたちが帰ってくれないと困ります」

香港当局は、利用者側への罰則や、給油した車両の没収の検討を始めていて、対策が急がれます。