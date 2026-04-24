この先4月25日(土)〜5月7日(木)は、天気が短い周期で変化するでしょう。25日(土)は広く晴れて、行楽日和になりますが、26日(日)は西から天気が下り坂となりそうです。29日(水・昭和の日)は九州や関東で雨が降るでしょう。5月2日(土)は広く晴れるものの、3日(日・憲法記念日)以降は九州から関東でたびたび雨が降りそうです。屋外のレジャーなどは天気予報のチェックを。

25日〜5月1日 天気は短い周期で変化

4月27日(月)から4月30日(木)にかけては、本州付近を低気圧や前線が次々と通過し、天気は短い周期で変わりそうです。



25日(土)は、北海道から九州にかけてはおおむね晴れて、お出かけ日和になるでしょう。26日(日)は、前線を伴った低気圧の影響で、西から天気が下り坂になりそうです。九州から関東は次第に雨が降るでしょう。27日(月)は午前中を中心に雨の残る所が多くなりそうです。28日(火)は北海道で雨が降るほかは、晴れ間が出る見込みです。



29日(水・昭和の日)は西日本や東日本で雲が広がりやすく、九州や関東で雨が降るでしょう。お出かけには雨具が必要になりそうです。30日(木)も晴れる所が多いですが、関東では雨が降りやすい見込みです。5月1日(金)の日中は晴れる所が多くなるでしょう。

5月2日〜7日 西日本や東日本ではたびたび雨

2日(土)は、全国的に日差しが届くでしょう。今年のゴールデンウィークの中で一番のお出かけ日和となる所が多くなりそうです。



3日(日・憲法記念日)は、九州から近畿で雨が降るでしょう。北海道ではにわか雨の所がありそうです。4日(月・みどりの日)は、九州から関東で雨が降り、太平洋側を中心に雨脚の強まる所もあるでしょう。5日(火・こどもの日)も九州、関東、東北の太平洋側で雨が降りやすい見込みです。6日(水・振替休日)は、九州から近畿で雨が降るでしょう。東海から北海道は晴れて、お出かけ日和になりそうです。7日(木)は本州付近では午前中を中心に雨が降るでしょう。



最高気温は平年並みかやや高い程度で、極端な暑さの日はなさそうです。ただ、関東以西では夏日(最高気温25℃以上)になる日もありますので、こまめな水分補給を心がけてください。