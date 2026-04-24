人気レースクイーンの央川かこ（31）が24日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。黒レザーのミニスカ・コス姿を披露した。

「今週末はSUPER1 FORMULA オートポリス戦 VANTELIN TEAM TOM'S 36号車 坪井選手、37号車 サッシャ選手の応援よろしくお願いします」と、25、26の両日に大分県日田市のレーシングコース「オートポリス」で開催される全日本スーパーフォーミュラ選手権の第3戦をPR。

黒レザーのミニスカ・コス姿の写真をアップし「決勝日のお天気は良くなさそうだけど、チームとしては前回のもてぎを挽回するレースになってほしい」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「ウェーブのかかったロングヘアが可愛い」「勝利の女神」「コス似合ってて可愛いです」「かこちゃん、超綺麗だよー」「めちゃくちゃ綺麗」「マジNICE！！」「かこ様最強ぉぉ〜」などの声が寄せられている。

央川は神戸市出身で、“9頭身レースクイーン”とも評されている。公式プロフィルは、身長1メートル72、股下84センチ。スリーサイズはB85・W58・H88。血液型はO。

好きな食べ物は「マック、ミスド、焼き鳥、焼き肉」、嫌いな食べ物は「梅干し、レモン、生野菜」。宝塚音楽学校に在籍していたことや秘書経験など異色の経歴を持つ。